Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом

Новости Украины: В Украине во вторник, 26 марта, температура днем 4-9° тепла, в большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

В ближайшие сутки, 26 марта, на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух из Скандинавии, погоду с осадками будут определять атмосферные фронты, сообщает в понедельник Укргидрометцентр. Во вторник на большей части территории Украины небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на юге и востоке, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и в Закарпатье местами 10-13°.

В Киеве - небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

Прогноз погоды на 26 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 26 марта:

Ужгород – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11

Львов – дождь со снегом, ночью 0...+2, днем +4...+6

Ивано-Франковск – дождь со снегом, ночью +1...+3, днем +6...+8

Тернополь – дождь со снегом, ночью +1...+3, днем +5...+7

Черновцы – дождь со снегом, ночью +1...+3, днем +5...+7

Хмельницкий – дождь со снегом, ночью +1...+3, днем +6...+8

Луцк – дождь, ночью +1...+3, днем +4...+6

Ровно – дождь, ночью +3...+5, днем +10...+12

Житомир – дождь со снегом, ночью +1...+3, днем +6...+8

Винница – дождь, ночью +1...+3, днем +6...+8

Одесса – дождь, ночью +3...+5, днем +10...+12

Николаев – дождь, ночью +3...+5, днем +10...+12

Херсон – дождь, ночью +3...+5, днем +10...+12

Симферополь – дождь, ночью +1...+3, днем +11...+13

Кропивницкий – дождь, ночью +1...+3, днем +7...+9

Черкассы – дождь, ночью +1...+3, днем +7...+9

Чернигов – дождь со снегом, ночью +1...+3, днем +6...+8

Сумы – дождь со снегом, ночью +1...+3, днем +6...+8

Полтава – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

Днепр – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

Запорожье –дождь, ночью +2...+4, днем +10...+12

Донецк – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

Луганск – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

Харьков – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

Киев – дождь, ночью 0...+2, днем +6...+8

На 27 марта синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем, лишь днем в западных областях без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла; днем 4-9 ° тепла.

В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Прогноз погоды на 27 марта, Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 28 марта переменная облачность; без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях ночью умеренный мокрый снег; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.

На Киевщине 28 марта переменная облачность; без осадков; ветер северо-западный, 5-8 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 28 марта, Фото: meteo.gov.ua

Синоптики в пятницу и субботу осадки не прогнозируют, только днем 29 апреля в восточных областях и ночью 30 марта на Приазовье небольшие осадки. Температура 29 марта ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 6-12° тепла; 30 марта ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 9-15° тепла.

Прогноз погоды на 29 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 марта, Фото: meteo.gov.ua

В столичном регионе температура 29 марта ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла; 30 марта ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 9-14° тепла. Без осадков.

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.