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Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
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Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени

Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
12:15 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: С 31 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени.

В связи с переходом на летнее время в билетах на поезда с 31 марта уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как напомнили в пре-службе, 31 марта в 3 часа по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

"Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - отметили в пресс-службе.

Все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран, добавили в УЗ.

Напомним, переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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Отметим, перевод часов в Украине происходит дважды: осенью - на зимнее время и весной - на летнее время. Согласно постановлению Кабмина, весной переводят стрелки часов на час позже, а осенью - на час раньше.

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Укрзализныця, Поезда, Летнее время.
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