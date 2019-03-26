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Иностранных студентов в Украине обяжут сдавать ВНО

Иностранных студентов в Украине обяжут сдавать ВНО
14:51 Вт, 26 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Все иностранные студенты со следующего года после первого курса будут сдавать ВНО по языку обучения.

С 2020 года все иностранные студенты после первого курса будут сдавать ВНО по языку обучения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины со ссылкой на главу ведомства Лилию Гриневич.

По ее словам, осенью состоится первый пробный экзамен - ВНО по языку обучения для иностранных студентов, окончивших первый курс в украинских вузах, в этом пилотном проекте примут участие не все высшие учебные заведения.

«Уже с 2020 года ВНО по языку обучения будут сдавать все иностранные студенты после окончания 1-го курса. Этим вопросом занимается Украинский центр оценивания качества образования. После прохождения ВНО иностранный студент будет получать сертификат о сдаче экзамена, который дает право ему продолжать учебу на втором курсе», - пояснила Гриневич.

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Она добавила, что студенты, которые учатся на английском языке и имеют международные сертификаты типа IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate, с уровнем знаний не ниже В1, повторно сдавать английский не будут, а их сертификат автоматически будет учитываться как успешно сданный экзамен.

«Соответственно, если мы выдвигаем такие требования к знанию языка обучения студентами, то еще более строгие требования должны быть и к преподавателям учебных заведений, обучающих иностранных студентов. Их уровень владения языком должен быть не ниже В2. В этом году мы будем уделять особое внимание выполнению этих условий», - отметила министр.

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ВНО, Минобразования, Лилия Гриневич, УЦОКО, Иностранные студенты.
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