Полозов считает, что РФ продлит срок заключения захваченных моряков

Новости Украины: Россия заморозила процесс освобождения политзаключенных до результатов выборов.

Российская Федерация использует украинских военнопленных моряков как "разменную монету" для влияния на политическую ситуацию в Украине.

Об этом заявил в эфире телеканала "Прямой" адвокат Николай Полозов, сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что их продолжают удерживать и таким образом издеваться над ними, - это большая проблема. Я думаю, что в середине апреля состоится суд, на котором им будут продлевать срок содержания под стражей. Для меня совершенно очевидно, что российские власти специально удерживают этих моряков для того, чтобы в дальнейшем использовать их как некую "разменную монету" в попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Украине", - подчеркнул адвокат.

Он также высказал мнение, что для Кремля "ключевой точкой" являются выборы в Верховную Раду Украины.

"Если в Раду войдут лояльные Кремлю силы - это позволит остановить реформы любого президента", - отметил адвокат.

Полозов также добавил, что, по его мнению, вопрос обмена украинских политзаключенных на российских "заморожен до результатов выборов Президента Украины".

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.