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Среда, 27.03.2019
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Именины (День Ангела) Ростислава: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Ростислава: значение имени и поздравления
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Из старославянского языка - тот, чья слава растет.

Ростислав - старославянское имя. Святым покровителем имени считается великий князь Ростислав (в крещении Михаил) Мстиславович Киевский, Смоленский.

Имя Ростислав изначально давали княжеским детям в надежде, что чем старше будет становиться мальчик, тем громче станет греметь слава о его уме и деяниях. И чаще всего надежды оправдывались. Вот и сегодня мужчина, названный этим именем, не станет довольствоваться сытой и спокойной жизнью: он найдет в ней место подвигу. Ростислав постоянно в движении, в поиске.

В детстве Ростислав очень капризный мальчик. Он доставляет родителям немало проблем. Его характер оставляет желать лучшего. Он также упрям, ему невозможно что-либо доказать, спорить с ним бесполезно. Если родители не позволяют что-либо Ростиславу, он начинает плакать и капризничать до тех пор, пока кто-нибудь из родителей не сломается. Это объясняется тем, что он сам по себе неуравновешенный мальчик и в будущем парень. Ростислав также довольно болезненный ребенок, он часто пропускает школьные занятия.

Взрослея, Ростик начнет избавляться от своих детских качеств. Он станет более уравновешенным, терпеливым, поймет, что родители — это самое дорогое, что у него есть, начнет их уважать и ценить. На самом деле, он очень талантливый, просто не всегда это можно разглядеть в нем. Он тщательно скрывает свои способности. Еще в детстве его энергию необходимо направить в правильное русло. В таком случае он сможет добиться многого. Ростиславы осваивают творческие профессии.

Сердце Ростислава переполнено любовью. Он склонен часто менять избранниц. Легко зажигаясь интересом к девушке, он также легко может остыть к ней, вплоть до полного равнодушия. Если у Ростислава прочная и долгая любовная связь, он выступает в роли защитника своей женщины. Желательно вступить в брак как можно позже.

Поздравления

Для дорогого Ростислава

Сегодня все звучат слова,

Красивый, статный, парень бравый,

Умен, на месте голова!

Ему желаем мы держаться,

Все выстоять и побороть,

Наградой будет только радость

И к счастью резкий поворот.

Поздравляю, дорогой Ростислав. От души желаю тебе расти и расти, уверенно двигаться вперёд и завоёвывать свои успехи. Пусть близкие всегда дарят любовь и поддержку, пусть этот мир постоянно открывает для тебя всё новые перспективы и возможности для воплощения всех твоих смелых планов.

У Ростислава именины!

В этот светлый, добрый день,

Мы желаем долгой жизни,

Много счастья и здоровья,

Красоты и доброты!

Пусть счастливые дороги,

Будут только на пути.

И желаний исполненье,

Много, много впереди!

С днем ангела, Ростислав!

Чтобы был ты всегда прав

Чтобы было много счастья

Чтобы ангел твой отвел ненастья.

Поздравляем Ростислава с этим прекрасным днём! Желаем ему творческих успехов, доведения до победного конца всех своих начинаний и карьерного роста. Пусть будет хорошее здоровье, счастье и любовь! Пусть удача сопутствует во всех твоих делах и направляет жизнь в нужное русло. Пусть любимая любит и понимает тебя.

С именинами Ростислава поздравляем!

Счастья, радости желаем!

Будь весёлым, нежным, добрым,

Будь красивым, молодым!

Пусть любовь и счастье мимо,

Не проходят никогда.

Пусть карьера и любимая,

Вместе будут навсегда.

Пусть в любви рождены дети,

Только радости приносят,

Пусть любовь и счастье вместе,

Будут рядом навсегда!

С Поздравунчиком мы вместе

Будем счастья желать всегда!

Поздравления с Днем Рождения сына: проза и открытки

В день именин, дорогой Ростислав! Хочется пожелать много счастья и любви. Пусть в жизни всегда будет светлая цель, к которой нужно идти, и люди которые поддержат в трудную минуту. Желаем крепкого здоровья, которое, как известно, не купишь ни за какие деньги. Пусть всегда будет тот на кого можно положиться. С именинами, родной!

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