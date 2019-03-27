В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды

Новости Украины: Погода в Украине в среду, 27 марта, будет еще холоднее, чем в предыдущий день, в большинстве областей ожидаются сильный ветер и мокрый снег с дождем.

В ближайшие сутки, 27 марта, ненастную погоду с мокрым снегом и порывистым ветром в большинстве областей Украины будет определять холодный воздух и атмосферный фронт, перемещающиеся из Скандинавии, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. На остальной территории небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 27 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 27 марта:

Ужгород – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8

Львов – ясно, ночью 0...-2, днем +4...+6

Ивано-Франковск – ясно, ночью 0...-2, днем +4...+6

Тернополь – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

Черновцы – ясно, ночью 0...-2, днем +4...+6

Хмельницкий – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +5...+7

Луцк – ясно, ночью -1...+1, днем +3...+5

Ровно – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

Житомир – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +3...+5

Винница – дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5

Одесса – дождь, ночью +3...+5, днем +7...+9

Николаев – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10

Херсон – дождь, ночью +1...+3, днем +7...+9

Симферополь – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10

Кропивницкий – снег, ночью 0...+2, днем +5...+7

Черкассы – снег, ночью -1...+1, днем +3...+5

Чернигов – дождь со снегом, ночью 0...-2, днем +4...+6

Сумы – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +5...+7

Полтава – снег, ночью -1...+1, днем +4...+6

Днепр – дождь, ночью +1...+1, днем +7...+9

Запорожье –дождь, ночью +1...+3, днем +8...+10

Донецк – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10

Луганск – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

Харьков – дождь, ночью +2...+4, днем +8...+10

Киев – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4

28 марта - ночью в Украине, кроме западной части, небольшой (в восточных областях умеренный) мокрый снег, днем по всей стране без осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях и Приазовье около 0°; днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

Прогноз погоды на 28 марта, Фото: meteo.gov.ua

29 марта на территории Украины сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в Украине, кроме западной части, небольшой, в восточных областях умеренный мокрый снег. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

29 марта на крайнем западе страны около 0°; днем 4-9° тепла, 29 марта в Украине, кроме востока, 7-12°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 29 марта, Фото: meteo.gov.ua

В течение 30-31 марта в Украине без осадков. Температура ночью 0-6° тепла; днем 10-16° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В столице осадки не ожидаются. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 30 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 марта, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.