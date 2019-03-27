Скачать
Среда, 27.03.2019
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Стало известно количество украинских избирателей за границей
Стало известно количество избирателей за границей
Роналду прибыл в Барселону
Роналду прибыл в Барселону
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке

В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды

Смотрите фото (6)
В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
08:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Погода в Украине в среду, 27 марта, будет еще холоднее, чем в предыдущий день, в большинстве областей ожидаются сильный ветер и мокрый снег с дождем.

В ближайшие сутки, 27 марта, ненастную погоду с мокрым снегом и порывистым ветром в большинстве областей Украины будет определять холодный воздух и атмосферный фронт, перемещающиеся из Скандинавии, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. На остальной территории небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 27 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 27 марта:

  • Ужгород – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8
  • Львов – ясно, ночью 0...-2, днем +4...+6
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью 0...-2, днем +4...+6
  • Тернополь – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Черновцы – ясно, ночью 0...-2, днем +4...+6
  • Хмельницкий – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +5...+7
  • Луцк – ясно, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Ровно – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Житомир – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Винница – дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Одесса – дождь, ночью +3...+5, днем +7...+9
  • Николаев – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10
  • Херсон –  дождь, ночью +1...+3, днем +7...+9
  • Симферополь – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10
  • Кропивницкий – снег, ночью 0...+2, днем +5...+7
  • Черкассы – снег, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Чернигов – дождь со снегом, ночью 0...-2, днем +4...+6
  • Сумы –  дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +5...+7
  • Полтава – снег, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Днепр – дождь, ночью +1...+1, днем +7...+9
  • Запорожье –дождь, ночью +1...+3, днем +8...+10
  • Донецк – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10
  • Луганск – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9
  • Харьков – дождь, ночью +2...+4, днем +8...+10
  • Киев – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4

28 марта - ночью в Украине, кроме западной части, небольшой (в восточных областях умеренный) мокрый снег, днем по всей стране без осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях и Приазовье около 0°; днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

Прогноз погоды на 28 марта, Фото: meteo.gov.ua

29 марта на территории Украины сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в Украине, кроме западной части, небольшой, в восточных областях умеренный мокрый снег. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

29 марта на крайнем западе страны около 0°; днем 4-9° тепла, 29 марта в Украине, кроме востока, 7-12°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 29 марта, Фото: meteo.gov.ua

В течение 30-31 марта в Украине без осадков. Температура ночью 0-6° тепла; днем 10-16° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В столице осадки не ожидаются. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 30 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 марта, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.  

С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

Пасха в 2019 году: дата и сколько будет выходных у украинцев

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Снег, Дождь, Синоптики, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
02 В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
03 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
04 Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь