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В украинском порту нашли ракетный комплекс РФ С-125 "Почора"

В украинском порту нашли ракетный комплекс РФ С-125 "Почора"
14:12 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: В одном из украинских морских портов сотрудники СБУ и военной прокуратуры обнаружили ракеты зенитно-ракетного комплекса С-125 российского комплекса "Печора".

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на заседании правительства в среду, 27 марта заявил, что во время проведения проверки в одном из украинских морских портов сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой обнаружили "ракеты зенитно-ракетного комплекса С-125 класса "земля-воздух" в полном оснащении ".

По словам Матиоса, суд принял решение арестовать эти ракеты как предметы нарушения таможенных правил. Указанное имущество и боеприпасы, а также ракетный комплекс Кабинету министров Украины предложили путем выдачи распоряжения передать в Вооруженные силы Украины.

Матиос добавил, что письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии есть за подписью министра обороны Украины.

В случае соответствующего распоряжения Кабмина ВСУ получат "буквально на ближайшей неделе современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора". Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко добавил, что таких ракет найдено 36 штук. 

Напомним, государственный концерн “Укроборонпром” опроверг информацию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о том, что Украина якобы поставляла в Россию вооружение и военную технику после 2014 года. Согласно решению СНБО, экспорт в РФ товаров военного назначения и двойного использования прекращен. Исключение составляет космическая техника, " которая применяется для исследований космоса в мирных целях.

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Все по теме:

Юрий Луценко, Ракеты, Анатолий Матиос, "Печора", С-125, Ракетно-зенитного комплекса, Класса земля-воздух.
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