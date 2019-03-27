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Сколько украинцев призовут на срочную службу в апреле-июне

Сколько украинцев призовут на срочную службу в апреле-июне
13:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины: Кабинет министров установил численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне в 18 тыс. 752 человека.

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-июне 2019 года в количестве 18 тыс. 752 человека.

Из общего числа призывников 9 тыс.человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 5 тыс. 152 - в Национальную гвардию, 4 тыс. - в Государственную пограничную службу и еще 600 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 73,79 млн грн, из которых 35,4 млн грн – на проведение призыв в ВСУ, 20,3 млн грн - в Нацгвардию, 15,7 млн грн - в Госпогранслужбу и 2,4 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

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Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 935,13 грн, из них: 3,842 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

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Кабмин, Армия, Военные, ВСУ, Срочная служба.
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