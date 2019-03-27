Главный военный госпиталь получил японское медоборудование

Новости Украины: Правительство Японии передало в Главный военный клинический госпиталь в Киеве современное медицинское оборудование.

Правительство Японии передало Национальному военно-медицинскому клиническому центру «Главный военный клинический госпиталь» современное медицинское оборудование и средства оказания первой медицинской помощи.

Как сообщили в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, сегодня японской стороной, при содействии ООН, были переданы: аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат и наборы для оказания экстренной медицинской помощи.

«Современное медицинское оборудование позволяет делать необходимую срочную диагностику и вовремя лечить раненых и больных украинских военнослужащих и гражданское население, которое обращается за помощью к военным медикам», - сказал Полторак.

Он поблагодарил правительство и народ Японии за предоставленную помощь.

«Всего же с начала российской агрессии против нашей страны японской стороной было передано ВС Украины медицинского оборудования почти на 1,5 миллиона долларов», - подчеркнул Полторак.

По словам министра, Главное военно-медицинское управление ВС Украины развернуло достаточное количество медицинских учреждений для обеспечения оказания медицинской помощи украинским военным. «Военно-медицинские учреждения, развернутые в районе проведения операции Объединенных сил, полностью обеспечивают выполнение задач военных, находящихся на линии соприкосновения», - отметил Полторак.