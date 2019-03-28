1 апреля, День смеха: история праздника

Новости Украины: Во многих странах мира 1 апреля отмечается День смеха, или День дурака, в который принято разыгрывать друг друга.

День дурака или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

День смеха празднуется сейчас во всем мире, но нигде не является выходным. В США его называют "праздником сердца, а не государства". Самыми популярными шутками американских школьников остается брошенный на дорогу привязанный бумажник или лист бумаги, который цепляется на спину человека с надписью "Пни меня". Не отстают от своих детей и взрослые. Мать может подать на стол шоколадные пирожные, внутри которых вата, или торт, заполненный тряпьем.

В Германии 1 апреля считается несчастливым днем. Немцы верят, что родившийся в этот день будет невезучим. В деревнях 1 апреля не работают, не начинают новых дел, не выпускают скот из стойл. Взрослые и дети обманывают друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения.

В Португалии День смеха приходится на воскресенье и понедельник перед Великим постом. В этот день люди бросают друг в друга мукой.

Как предполагают ученые, в Украину этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII века. Его называли еще лживым днем, или Марией-лгуньей - одним из народных прозвищ Марии Египетской - святой, день чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. В этот день девушки обманывали парней, чтобы крутить будущим мужем.