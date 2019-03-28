Климкин напомнил, что работа в ЕС по поддельным документам - тяжкое преступление

Новости Украины: Климкин призывает украинцев не пытаться устраиваться на работу в странах ЕС по поддельным документам.

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает украинцев не пытаться устраиваться на работу в странах Европейского Союза по поддельным документам.

Об этом он написал в Facebook.

Министр сообщил, что участились случаи привлечения к уголовной ответственности украинцев, которые по фальсифицированным документам устраиваются на работу в других странах.

"И мне на самом деле больно все чаще слышать о горьких историях украинцев, которые попали в беду из-за поддельных документов для выезда за границу. Наши консулы все чаще сообщают о задержании украинцев в странах ЕС из-за поддельных документов, по которым наши сограждане устраиваются на работу в Евросоюзе. Диппредставительства Украины делают все от себя зависящее для защиты прав украинцев за рубежом, но если человек нарушил закон, то должен понести за это наказание", - отметил Климкин.

Он призвал граждан не покупать "липовые" паспорта, чтобы не стать жертвами мошенников, которые наживаются на человеческих судьбах.

"Поверьте, правоохранители стран ЕС часто видят такую подделку сразу, "невооруженным глазом", поэтому проблемы возникнут при первом же контакте с официальными органами иностранного государства. Подделка паспортных документов - тяжкое преступление, пытаться работать с поддельными документами значительно опаснее и хуже, чем находиться за рубежом вообще без каких-либо документов", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось ранее, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. При этом украинцы не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться.