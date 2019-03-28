Луценко: Расследование дела Курченко завершено, о подозрении сообщили 98 лицам

Новости Украины: ГПУ завершила расследование в отношении Курченко, сообщено о подозрении почти 100 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам.

Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, сообщено о подозрении почти 100 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

Он отметил, что Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

В ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам, из них 12 высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины.

Луценко отметил, что Курченко подозревается в завладении вместе с другими должностными лицами сжиженным газом, который принадлежал ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины", НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами облгосадминистраций и другими лицами. По словам генпрокурора, в результате преступной деятельности указанным предприятиям нанесен ущерб на общую сумму свыше 2 млрд грн.

Также Курченко подозревается в завладении вместе другими должностными лицами средствами НАК "Нафтогаз Украины" в сумме более 449 млн грн, и более 5 млрд грн, средствами Нацбанка на общую сумму свыше 787 млн грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал банк".

Курченко является подозреваемым в завладении средствами ПАО "Реал Банк" на общую сумму 4,7 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным бизнесмену предприятиям с признаками фиктивности, денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 млрд грн путем противоправного предоставления межбанковских кредитов в пользу ПАО "Реал банк" и еще 1,4 млрд грн "Брокбизнесбанка" путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности.

Кроме того, Курченко подозревается вместе с другими должностными лицами завладении средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно.

Также Курченко инкриминируется завладение вместе с другими должностными лицами средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 млрд грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с НБУ, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно.

Среди прочего, Курченко подозревается в фиктивном предпринимательстве.

В то же время, как отметил Луценко, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлены другие лица.

"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний)", - подчеркнул он.

Из тех, кому сообщено о подозрениях, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суды для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 человек судебные разбирательства дел продолжаются.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенных убытков - более 1,5 млрд долл.

"Также следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства", - резюмировал Луценко.