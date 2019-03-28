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Супрун дала совет украинцам в преддверии выборов

Супрун дала совет украинцам в преддверии выборов
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Супрун дала советы, как преодолеть стресс накануне выборов.

Набирает обороты предвыборное обострение: растет уровень стресса, тревожности, агрессивного общения, а негативные эмоции очень вредят здоровью человека.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если вы испытываете стресс из-за предстоящих событий - вы не одни. Это обычное явление во многих странах, которые стоят перед важным выбором. К примеру, более 50% американцев назвали последние президентские выборы "весомым источником стресса". В Украине мы не имеем такой статистики, но если принять во внимание активность людей в социальных сетях и на улицах, можем сказать, что воздух наэлектризован, а люди сильно стрессируют с приближением этих выходных", - написала Супрун. Она подчеркнула, что стресс и негативные эмоции плохо влияют на наше здоровье, самочувствие и в целом портят качество жизни, поэтому от них следует избавляться.

Супрун советует воспользоваться советами Американской психологической ассоциации, чтобы уменьшить уровень "предвыборного" стресса.

В частности, следует ограничить "потребление" медиа. "Используйте это время для себя и семьи, делайте то, что вам нравится, и не пытайтесь смотреть и знать все, что появляется о выборах в медийном пространстве. Чтобы быть в курсе, достаточно периодически читать новости или качественные обзоры", - считает Супрун.

Также она советует не развивать дискуссий, которые могут привести к конфликту. "Не продолжайте обсуждение выборов, если вы понимаете, что оно может перерасти в конфликт или агрессию. Стресс и тревожность из-за выборов - довольно распространенное явление, но они не стоят вашего здоровья. Направьте свое внимание в более продуктивном направлении. Можно выбрать деятельность, которая также касается выборов, но одновременно касается вопросов, которые вам больше по душе. К примеру, вы можете стать наблюдателем и отстаивать прозрачность и законность голосования", - подчеркнула Супрун.

Она напомнила: Что бы ни случилось в день выборов - жизнь продолжается.

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"Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур - это не катастрофа. Важно оставаться сознательным гражданином с активной позицией", - написала Супрун.

Глава Минздрава советует найти время для того, чтобы спокойно и вдумчиво проанализировать все, что произошло за последние годы в стране, обязательно ознакомиться с программами кандидатов, подумать, чего вы хотите для себя, своих близких и всей страны, и обязательно сделать осознанный выбор.

"Помните, ответственное голосование полезно для здоровья и национальной безопасности нашего государства", - резюмировала Супрун.

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Все по теме:

Стресс, Ульяна Супрун, Выборы 2019, Предвыборный стресс.
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