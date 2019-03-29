Папа Римский получил в подарок скульптуру в благодарность за помощь украинцам

Новости Украины: За помощь украинцам Папа Римский получил в подарок скульптуру распятия Иисуса Христа.

Папе Римскому Франциску подарили скульптуру распятия Иисуса Христа в знак благодарности за помощь украинскому народу. Как сообщает Апостольская нунциатура в Украине, подарок был презентован во время визита понтифика в Папский Латеранский университет в Риме.

“Произведение было заказано и вручено Папе Римскому украинской меценаткой Стеллой Беньяминовой. Автор скульптуры - украинский художник Александр Животков, чьи работы глубоко проникнуты религиозным духом”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Стелла Беньяминова - православного вероисповедания (как и автор скульптуры) - имела целью таким образом выразить благодарность от всего украинского народа за постоянную поддержку понтификом пострадавших от войны на Донбассе, в частности путем инициативы “Папа для Украины”. Во время этой инициативы было собрано 16 миллионов евро, которые были выделены лично Папой и пожертвованы разными приходами со всей Европы и использованы для помощи более 800 тысячам человек.

Папа Франциск поблагодарил меценатку. Он освятил распятие, которое теперь - так пожелал понтифик - будет украшать холл университета.