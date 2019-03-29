МОН снизило пропускной порог ВНО для выпускников школ венгерской общины

Новости Украины: В 2019 году выпускникам венгерских общин снизят пропускной порог внешнего независимого оценивания по украинскому языку.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в Закарпатскоую область рассказала, что в 2019 году будет снижен пропускной порог внешнего независимого оценивания для тех выпускников, которые относятся к национальных меньшинствам.

Планируется, что порог будет определять специальная комиссия центра оценивания качества образования. Согласно данным, в 2018 году свыше 70% выпускников - представителей нацменьшинств - не сдали ВНО по украинскому языку.

Гриневич заявила, что это такой адаптивный шаг для выпускников, но он не решает полностью проблему, так как существует случаи, когда выпускники украинских школ не говорят на государственном языке. По данным Минобразования, по результатам прошлого года 67,5% венгерских школьников не преодолели пропускной порог ВНО по украинскому языку. В связи с этим, в текущем году для выпускников школ с венгерским языком обучения порог прохождения ВНО будет занижен на несколько баллов.

Венгерский язык принадлежит к другой языковой группе, чем украинский, поэтому для учеников из венгерской общины учить украинский труднее, чем детям польской общины.

По словам министра образования, ведомство на данный момент разрабатывает стратегию сдачи ВНО выпускниками школ, для которых украинский язык не является родным. Для выпускников государственных школ, для которых украинский язык является родным, будут сдавать ВНО по своему стандарту.

Напомним, на ВНО-2019 зарегистрировались 57% от ожидаемого количества выпускников школ - в целом 185 тысяч. В процентном соотношении это составляет 57% от ожидаемого количества выпускников заведений общего среднего образования 2019 года, 50% от ожидаемого количества студентов заведений высшего образования, 46% учащихся (слушателей) учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования.