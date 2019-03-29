В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов

Новости Украины: Уже в это воскресенье, в ночь перед выборами в Украине состоится переход на летнее время.

Переход на летнее время 2019 в Украине произойдет в ночь с 30 на 31 марта.

Перевести стрелки часов на час вперед необходимо в ночь в 3 часа утра. Таким образом, проснуться украинцам в этот день придется на час раньше.

Перевод времени на летнее - 2019 осуществляют согласно постанoвлению Кaбинета министров Украины oт 13 мая 1996г № 509."О порядке иcчисления времени нa территории Украины". Обратно же переход на зимнее время в 2019 году состоится в 4 утра 27 октября. Время нужно будет выставить на час назад.

Переход пройдет по всей стране, кроме аннексированного Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей. На летнее время вместе с Украиной перейдут более 70 стран. Исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.

При этом Депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену практики перевода часов с 2021 года. Решение еще не окончательное и подлежит обсуждению. Но согласно опросам, подавляющее число жителей Европы (84 процента респондентов) выступают за отмену перевода часов.

Как перевод времени влияет на организм

Медики со всего мира провели большое количество исследований и пришли к выводу, что перевод времени действительно влияет на организм, причем негативно. Зачастую масштаб влияния зависит от физического здоровья каждого человека, однако так или иначе действует на всех.

Дето в том, что сезонный и суточный режимы связаны с течением внутренних процессов в организме. В процессе эволюции был выработан строгий распорядок биологических процессов. Например, сон имеет несколько фаз и каждая требует завершения. При переводе времени быстрая утренняя фаза, которая отвечает за запоминание и усвоение материала прошлого дня, обрывается. В итоге, память человека ухудшается, а нестандартное мышление притупляется.

Кроме этого, после перевода часов увеличивается количество обострений гипертонии, остеохондроза и артрита. Распространенными симптомами, с которыми после перевода времени приходят к врачам, являются сонливость, повышенная утомляемость, нарушение сна, раздражительность. В первые дни после перехода на летнее время количество несчастных случаев на производствах увеличивается на 5%.

Как пережить переход на летнее время

Больше гуляйте на улице. Пешие прогулки стоит сделать неотъемлемой частью жизни и уделять им не менее получаса.

Постарайтесь снизить нагрузку – физическую и особенно эмоциональную. По возможности всеми способами избегайте стрессов и нагрузок на нервную систему.

Питание – важная составляющая хорошего самочувствия. Откажитесь на время от жирной и острой пищи, ограничьте сладкое, отдайте преимущество овощам и фруктам. Кофе и алкоголь тоже лучше отложить на пару дней.

Нарушение режима и недостаток сна плохо сочетаются с вождением. Поэтому постарайтесь не садиться за руль первые пару дней после перевода часов.

Чтобы максимально облегчить утро после перевода часов, подготовьте заранее все, что можно: одежду, подумайте о завтраке, который можно будет приготовить вечером и утром разогреть. А контрастный душ поможет взбодриться.

Отмена перехода на летнее время в Украине

В частности, в Минэкономразвития заявили, что раз уж мы взяли курс на евроинтеграцию, то эту здравую идею можно и поддержать.

"В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядок", – прокомментировали в министерстве.

Но, увы, дальше заявлений дело не зашло. Поэтому не забудьте перевести часы 31 марта!