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Благовещенье в 2019 году: какого числа будет праздник

Благовещенье в 2019 году: какого числа будет праздник
11:54 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Мы расскажем когда Благовещение в 2019 году и традиции праздника.

Благовещение в православии входит в перечень двунадесятых праздников, то есть двенадцати главных. Его отмечают каждый год в один и тот же день, в православии это 7 апреля.

Название праздника происходит от благой вести, которую архангел Гавриил принес Деве Марии. Он известил о том, что ей суждено стать матерью Иисуса Христа.

В этот день верующие стараются избегать тяжелой работы и возносят молитвы Богу. Чаще всего молитвы связанны с маленькими детьми.

Согласно обычаю, этот праздник отмечают в кругу семьи. Кроме того, на Благовещение стоит забыть о вражде и примириться с недругами.

Традиции праздника Благовещенья

Благовещение считается женским праздником, поэтому в этот день нужно обязательно пойти на службу в церковь и помолиться Пресвятой Богородице об удачном замужестве и счастливой судьбе.

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В этот день было принято отпускать птиц на волю. Эта традиция символизирует освобождение души от грехов и святость помыслов в такой светлый праздник.

На Благовещение пост не так строг: верующим можно есть рыбу, употреблять в пищу масло и выпить немного красного вина.

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Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Апрель, Благовещенье 2019, Когда Благовещенье, История Благовещения.
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