Минздрав ищет кандидатов на должность гендира ГП "Медицинские закупки Украины"

Новости Украины: Минздрав объявил конкурс на должность руководителя "Медицинских закупок".

Минздрав Украины объявил конкурс на должность генерального директора Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Украина строит собственную дееспособную систему медицинских закупок. 25 октября Минздрав Украины зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины"- централизованную закупочную организацию, специализирующуюся на закупке лекарственных средств и медицинских изделий. В сотрудничестве с международными партнерами это агентство медицинских закупок берёт на себя все профессиональные стандарты и процедуры . Поэтому Минздрав объявляет открытый прозрачный конкурс руководителя предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Медицинские закупки Украины" создадут центр закупочной экспертизы и будут помогать регионам повышать эффективность использования местных расходов на закупку лекарств и медизделий.

"Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" ожидаемо должно обеспечить организацию и проведение современных и эффективных процедур закупок лекарственных средств и медицинских изделий, вспомогательных средств, других товаров медицинского назначения в рамках реформы финансирования системы здравоохранения, ориентированной на пациента", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось ранее, 25 октября Минздрав зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" - будущую централизованную закупочную организацию, которая будет специализироваться на лекарственных средствах и медицинских изделиях. Именно она обеспечит создание центра закупочной экспертизы и будет помогать регионам повышать эффективность использования своих местных расходов на закупку лекарств и медизделий.

Национальное стратегическое агентство по закупкам лекарственных средств по государственным программам лечения начнет работу с 2020 года, международные организации постепенно будут отдавать свои полномочия. 2019 год является переходным, когда Национальное агентство будет брать на себя государственные программы по лечению.