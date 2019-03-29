Сегодня Объединенная еврейская община отмечает двадцатилетие со дня основания

Новости Украины: Объединенной еврейской общине Украины исполнилось 20 лет.

Сегодня, 29 марта, Объединённая еврейская община Украины отмечает 20 лет со дня основания.

Как сообщает JewishNews, ОЕОУ - самая крупная еврейская общественная организация Украины.

В ее состав входят 123 еврейские общины и организации. Организация провозглашает своей главной целью объединение всех евреев и еврейских организаций Украины.

Также ОЕОУ осуществляет системный мониторинг и регистрацию случаев антисемитизма. В ОЕОУ действует уникальная бесплатная еврейская горячая линия "910", которая оказывает консультационную помощь по всем вопросам.

Организация регулярно предоставляет финансовую помощь 16 тысячам евреев-жертв нацизма и детей войны. Объединённая еврейская община Украины развивает медиапространство для евреев, в которое входят 4 проекта: еврейские новости JewishNews, еврейский журнал U-Jew!, сайт по поиску работы для евреев JewSpace и Карта "Евреи Украины".

Напомним, что президентом Объединённой еврейской общины Украины является Игорь Валерьевич Коломойский, а руководит организацией Михаэль Борисович Ткач.