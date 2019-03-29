СВР предупреждает о намерении РФ использовать соцопросы в целях дискредитации выборов

Новости Украины: РФ намерена использовать фальсифицированные соцопросы для того, чтобы объявить выборы в Украине нелегитимными.

Российская сторона намерена распространять сфальсифицированные данные экзит-полов и социологических опросов в целью последующего провозглашения нелегитимными результатов президентских выборов в Украине, запланированных на 31 марта, сообщается на официальном сайте Службы внешней разведки Украины.

"Предусматривается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках во время голосования, которые будут оглашаться вечером 31 марта с.г. с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для того, чтобы Кремль сделал заявление о якобы нелегитимности выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что основной план действий РФ на украинском направлении в кратко- и среднесрочной перспективах предусматривает дальнейшее провоцирование дестабилизации ситуации в Украине для содействия реваншу пророссийских сил по результатам выборов 2019 года. Оно будет включать различные меры влияния на избирательный процесс и подсчет голосов во время президентских, а в дальнейшем - и парламентских выборов в Украине.

Для проведения направленных против власти информационно-пропагандистских мероприятий, кроме "фейковых" соцопросов, планируется также распространение в украинских СМИ заказных материалов.

Также, по данным СВР, прорабатывается возможность применения во временно оккупированном Крыму "противоправных схем по скупке и вывозу на материковую Украину документов украинского образца, которые удостоверяют лицо, выданных жителям Крыма до марта 2014 года". "Фиксируется стойкая тенденция к увеличению количества лиц, которые пересекают линию разграничения в сторону Украины с целью участия в выборах президента Украины. Официальная цель пребывания большинства граждан - посещение родных. При этом реальная цель их пребывания - регистрация на избирательных участках и участие в выборах президента Украины", - отмечается в сообщении.

В контексте усилий по вмешательству в избирательный процесс в Украине РФ использует ресурс т.н. "ДНР/ЛНР" для осуществления провокаций для срыва и дискредитации выборов. "Спецслужбы РФ готовят серии провокаций непосредственно на избирательных участках в восточных регионах Украины, которые граничат со временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей Украины. Среди вариантов рассматривается, в частности, провоцирование ситуации с отказом предоставления возможности голосовать за справками переселенцев и т.п.", - сообщают в СВР.

Сценарий кибервмешательства РФ для влияния на результаты выборов президента Украины и ситуацию в Украине после объявления результатов выборов предусматривает, в частности, проведение провокаций, связанных с несанкционированным вмешательством в работу компьютерной техники оппозиционных политических сил, массированные DDoS-атаки на серверы министерств и ведомств с целью отвлечения сил и средств кибербезопасности Украины на противодействие им, отмечается в сообщении СВР.