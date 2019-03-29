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ГПУ направила в Германию запрос об экстрадиции Крючкова

ГПУ направила в Германию запрос об экстрадиции Крючкова
23:38 Пт, 29 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Прокуратура отправила запрос в Германию на экстрадицию экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию экс-депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина", бизнесмена Дмитрия Крючкова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Орган досудебного расследования запросил выдачу Крючкова, в ближайшее время надеемся на положительные новости. Но всему свое время, не буду опережать события", - сказал Е.Енин, отвечая на вопрос агентства, есть ли у Генпрокуратуры намерения настаивать на экстрадиции Д.Крючкова и нет ли к нему вопросов у украинских правоохранительных органов в связи с обнародованной в СМИ информацией о выводе средств через его компанию "Энергомережа".

Напоминаем, в Германии задержали бывшего депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". Об этом сообщили в НАБУ на запрос программы "Схемы", передает Украинская правда со ссылкой на "Радио Свобода".

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Германия, Юрий Луценко, ГПУ, Генпрокуратура, Экстрадиция, Дмитрий Крючков.
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