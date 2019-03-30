Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей

Новости Украины: В православной церкви 30 марта почитали память святого Алексия, история жизни которого известна, благодаря житийной (агиографической) литературе.

Обычно именно в это время крестьяне доставали телеги, выносили картофель для проращивания, проверяли ульи. Рыба 30 марта уже подходит к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. Работать старались только утром, а к вечеру собирались за столом всей семьей, чтобы проводить зиму. Часто ходили в гости к теще. В этот день было принято пить медово-березовый взвар. Почитали березу, которая для крестьян была символом чистоты и мира. Также считалось, что березовые почки, собранные в этот день, обладают целебной силой.

Святой родился в обеспеченной семье, и все пророчили ему богатую и беззаботную жизнь. Однако Алексий в определенный момент, уверовав в Бога, решил посвятить себя служению Всевышнему. За день до свадьбы он сбежал из дома и долгие годы провел в трудах, молитвах, добрых делах, питаясь только лишь подаянием. Спустя некоторое время он вернулся домой и жил там в чулане, поскольку родители его не узнали и все годы продолжали оплакивать своего сына.

В народе говорили 30 марта: "Алексий - с гор потоки". Известно, что в это день обычно талая вода течет в реки с гор, и в некоторых районах даже могут наступить паводки. Весеннее тепло все ближе, и со дня на день начнутся полевые работы.

Если бы кто-нибудь решился завести досье на этот весенний день, можно было обойтись следующей фразой: "Алексей-водотек - ручьем дорогу пересек, вода с гор пошла, рыба на стану тронулась, а зима на нет сошла". Ведь этот предпоследний весенний день действительно теплым и ласковым был.

Ребятня во дворы и на улицы валом валила, чтобы не пропустить новое развлечение, весной подаренное, - запуск первого ручейкового флота. И вот уже бежали наперегонки их разноцветные кораблики, весело подпрыгивая на перекатах и чинно скользя по гладким водам многочисленных запруд.

Говорят, если на 30 марта пустить по первой талой воде кораблик - будет семья с урожаем. Наверное, помня об этом, деревенские хозяйки сквозь пальцы смотрели на рискованные забавы малышей. А они, спасая свои легко плавающие и так же легко тонущие суденышки, могли до нитки вымокнуть и приходилось ради них баню затапливать, как следует погрев, помыв и обстирав своих доморощенных горе-адмиралов.

Хотя, к слову сказать, не только ребятишки в этот день в тепле и горячей воде нуждались, иной мужик похлеще своего сынка малолетнего мог изгваздаться и промокнуть. Ведь на 30 марта - Божьего человека, по преданию переплывшего море в решете,- рыба, тронувшись с зимовья, терлась по берегам, а изголодавшаяся плотва любую наживку хватала с жадностью. И кто, скажите на милость, из настоящих рыбаков (а ими были, конечно, все или, по крайней мере, таковыми себя считали) мог такую возможность упустить и этого факта самолично не проверить? Правильно, лишь хворый да глупый.

Народные приметы на 30 марта

Тепло на Алексея - год будет урожайным Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней

Много талой воды - примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай

Нельзя в сани в этот день садиться, поскольку желания и мечты мимо пройдут, не сбудутся.

Скворцов нет - будет ненастная погода

Маленькие ручейки текут - скотине не будет хватать корма, и сенокос в этом году будет не слишком удачным

Прилетели трясогузки - жди половодья

Гуси летят высоко - ожидай снегопада

Если пряжу в этот день положить в открытый водоем, то она будет прочной и белой

На орешнике сережки появились - значит, зиме конец, можно садить мак, редиску, цветы

Если сплести 30 марта сеть и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба хорошо ловиться будет После Алексия, по приметам, можно ячмень сеять

Если Алексию помолиться, то много меда будет

По примете 30 марта, если этот день выпадает на понедельник, то в этот день нельзя в дорогу собираться - это к неудаче

На Алексия охота будет удачной

Так что топи, баба, баню, да ставь в печь горшки с водой - муж с богатым уловом прийти обещал.