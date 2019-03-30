Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей

Обычно именно в это время крестьяне доставали телеги, выносили картофель для проращивания, проверяли ульи. Рыба 30 марта уже подходит к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. Работать старались только утром, а к вечеру собирались за столом всей семьей, чтобы проводить зиму. Часто ходили в гости к теще. В этот день было принято пить медово-березовый взвар. Почитали березу, которая для крестьян была символом чистоты и мира. Также считалось, что березовые почки, собранные в этот день, обладают целебной силой.
Святой родился в обеспеченной семье, и все пророчили ему богатую и беззаботную жизнь. Однако Алексий в определенный момент, уверовав в Бога, решил посвятить себя служению Всевышнему. За день до свадьбы он сбежал из дома и долгие годы провел в трудах, молитвах, добрых делах, питаясь только лишь подаянием. Спустя некоторое время он вернулся домой и жил там в чулане, поскольку родители его не узнали и все годы продолжали оплакивать своего сына.
В народе говорили 30 марта: "Алексий - с гор потоки". Известно, что в это день обычно талая вода течет в реки с гор, и в некоторых районах даже могут наступить паводки. Весеннее тепло все ближе, и со дня на день начнутся полевые работы.
Если бы кто-нибудь решился завести досье на этот весенний день, можно было обойтись следующей фразой: "Алексей-водотек - ручьем дорогу пересек, вода с гор пошла, рыба на стану тронулась, а зима на нет сошла". Ведь этот предпоследний весенний день действительно теплым и ласковым был.
Ребятня во дворы и на улицы валом валила, чтобы не пропустить новое развлечение, весной подаренное, - запуск первого ручейкового флота. И вот уже бежали наперегонки их разноцветные кораблики, весело подпрыгивая на перекатах и чинно скользя по гладким водам многочисленных запруд.
Говорят, если на 30 марта пустить по первой талой воде кораблик - будет семья с урожаем. Наверное, помня об этом, деревенские хозяйки сквозь пальцы смотрели на рискованные забавы малышей. А они, спасая свои легко плавающие и так же легко тонущие суденышки, могли до нитки вымокнуть и приходилось ради них баню затапливать, как следует погрев, помыв и обстирав своих доморощенных горе-адмиралов.
Хотя, к слову сказать, не только ребятишки в этот день в тепле и горячей воде нуждались, иной мужик похлеще своего сынка малолетнего мог изгваздаться и промокнуть. Ведь на 30 марта - Божьего человека, по преданию переплывшего море в решете,- рыба, тронувшись с зимовья, терлась по берегам, а изголодавшаяся плотва любую наживку хватала с жадностью. И кто, скажите на милость, из настоящих рыбаков (а ими были, конечно, все или, по крайней мере, таковыми себя считали) мог такую возможность упустить и этого факта самолично не проверить? Правильно, лишь хворый да глупый.
Народные приметы на 30 марта
Так что топи, баба, баню, да ставь в печь горшки с водой - муж с богатым уловом прийти обещал.