Великий пост 2019: что можно и что нельзя делать

Новости Украины: Великий пост в 2019 году продлится до Пасхи 28 апреля.

Великий пост 2019 начался у православных христиан 11 марта. Строгие запреты в питании, ограничения в образе жизни, отказ от соблазнов - все эти правила веряне должны соблюдать до наступления Воскресения Христова (28 апреля).

Что нельзя делать

Главной целью Великого поста является не ограничение в продуктах, а сближение с Богом. Именно поэтому особое внимание уделяется проявлениям эмоций и действиям верующего. В этот период нельзя:

не думать негативно, заниматься греховными мыслями;



злиться, проявлять негативные эмоции (гнев, эгоизм), материться и ссориться;



распускать слухи, сплетничать;



развлекаться, посещать шумные мероприятия, веселиться;



планировать свадьбы и венчания.

Также в это время надо отказаться от вредных привычек.

Великий пост: что обязательно нужно сделать

В день начала поста православные помолятся, чтобы Всещедрый и Всемилостивый Господь укрепил Своей благодатью их грешных. "Чтобы нам, немощным и недостойным, Он даровал Божественную благодать и силу. Потому что Он Сам сказал, что в немощи человеческой совершается сила Божия. Мы счастливы, что дожили до этого великого дня – начала Великого поста. Мы будем просить и молить, чтобы Господь укрепил нас. Чтобы Господь дал людям, которые далеки от правды и истины, начать этот спасительный пост. Это легко, только попросите у Бога помощи. Мы просим, чтобы, пройдя поприще Великого поста, мы изменились", - рассказал митрополит Павел.

И добавил: "Если мы будем говорить, что мы изменим общество – это неправда, это не в наших силах. Это только Божья сила. Но если каждый скажет: "Я меняюсь, я меняю свою жизнь, я оставляю все страшное в прошлом, а принимаю Крест Христов и следую за ним. Ибо сказано: "Откажись от себя, то есть от своей лукавой жизни, возьми Крест Христов и следуй за Ним, и Он будет тебе Помощником, в чем да поможет Господь наш, Спаситель мира Иисус Христос".