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Украинцы чаще ездят железной дорогой в ЕС, чем в РФ

Украинцы чаще ездят железной дорогой в ЕС, чем в РФ
19:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украинцы, по данным Мининфраструктуры, стали больше ездить по железной дороге в Европу, чем в РФ.

В Украине количество путешествующих по железной дороге в европейские страны в прошлом году превысило количество пассажиров, которые ездили в Российскую Федерацию.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала “Прямой”, сообщает корреспондент.

"В прошлом, в 2018 году, количество пассажиров, путешествующих по железной дороге в западном направлении в страны Европейского Союза, перевесило восточное направление. И здесь происходит совершенно естественный процесс", - сказал Омелян.

В то же время он отметил, что Министерство инфраструктуры всегда исходило из того, что железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией не должно быть в приоритете.

"И те люди, которые все еще хотят путешествовать в страну-агрессор, они имеют такую возможность. Мы ее не закрываем. Но, тем не менее, естественно, что украинцы - это европейцы, и у них гораздо больше общего с Европейским Союзом, чем с Россией", - сказал Омелян.

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Мининфраструктуры, Железная дорога, РФ, Владимир Омелян.
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