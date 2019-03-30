Украинцы чаще ездят железной дорогой в ЕС, чем в РФ

Новости Украины: Украинцы, по данным Мининфраструктуры, стали больше ездить по железной дороге в Европу, чем в РФ.

В Украине количество путешествующих по железной дороге в европейские страны в прошлом году превысило количество пассажиров, которые ездили в Российскую Федерацию.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала “Прямой”, сообщает корреспондент.

"В прошлом, в 2018 году, количество пассажиров, путешествующих по железной дороге в западном направлении в страны Европейского Союза, перевесило восточное направление. И здесь происходит совершенно естественный процесс", - сказал Омелян.

В то же время он отметил, что Министерство инфраструктуры всегда исходило из того, что железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией не должно быть в приоритете.

"И те люди, которые все еще хотят путешествовать в страну-агрессор, они имеют такую возможность. Мы ее не закрываем. Но, тем не менее, естественно, что украинцы - это европейцы, и у них гораздо больше общего с Европейским Союзом, чем с Россией", - сказал Омелян.