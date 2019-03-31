Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления

Новости Украины: В переводе с латинского Имя Наталия означает - "родная, природная".

Имя происходит от латинского слова "наталис".

В детстве Наталья - жизнерадостный ребенок. Любит играть и шалить, большая выдумщица - в известных играх будет стараться придумать что-то новое и интересное, чтобы было еще веселей. В школьные годы проявляет бурную активность. Она хорошо учится, стремится стать отличницей. Успевает участвовать во всех общественных делах, любит слышать похвалу в свой адрес. У нее добрый и веселый характер, она решительна и деятельна. Способна защитить слабого и обиженного. Недостатком является ее нетерпимость к критическим замечаниям - может внезапно вспыхнуть из-за сказанных мимоходом нескольких слов.

Замуж выходит рано. Выбирая будущего супруга, серьезных колебаний не испытывает. Все члены семьи будут чувствовать себя любимыми и нужными ей. Наталья гостеприимна и любит путешествовать. В редкие минуты отдыха может увлекаться рисованием или игрой на гитаре.

Наталья - самолюбивый человек и похвала для нее является мощнейшим стимулом в жизни. Мужу необходимо почаще пользоваться этой слабостью своей жены, и в то же время постараться навсегда избавиться от привычки делать замечания и давать ценные указания по всяким пустякам. Это очень раздражает Наталью, выбивает ее из работоспособного состояния.

Сильна духом и любой недуг переносит стойко. Расположена к дерматитам, псориазу, почечным болезням. Ангиной страдает декабрьская.

Поздравления

Дорогая Наташенька, искренне поздравляю тебя. Хочу пожелать в твой замечательный праздник светлой удачи и невероятных чудес, доброго здоровья и верного счастья, неземной любви и замечательного настроения, искренней радости души и стабильного благополучия в жизни.

Поздравляю я тебя, Наташа.

Будет дом пусть полной чашей,

А погода в нем — лишь ясной

И всегда живет там счастье.

Пусть улыбка украшает

И ничто не помешает

Радость излучать глазам.

Не грусти назло врагам!

В этот день тебе, Наташенька, желаю,

Чтоб ты всегда такой красавицей была!

Чтоб жизнь твоя была цветущим маем,

Чтоб ты, как розочка прекрасная, цвела!

Пусть блеск из глаз твоих, Наташа, не уходит,

Тогда мечты начнут заветные сбываться,

И в дождь, и в солнце, при любой погоде

Должна от счастья ты, Натуся, улыбаться!

Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.

Наташенька, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

Поздравить с именинами, Наталья,

Тебя спешу скорей сегодня я.

Наталья… перевод гласит - "родная",

И это справедливо для тебя.

Ты жизнерадостна, и цену себе знаешь,

И всем с тобой легко и очень просто.

Поддерживаешь, любишь и прощаешь.

Желаю счастья, творческого роста!

Дорогая Наташенька! Поздравляю тебя с твоим праздником и искренне желаю тебе огромного счастья. Ты самый милый и светлый человечек, которого я знаю. Желаю тебе огромной радости, счастья и великих побед в твоей жизни. Пусть твой путь станет романтическим путешествием, а быт будет приятным и легким.