Именины (День Ангела) Кирилла: значение имени и поздравления

Новости Украины: Кирилл – это самое популярное имя для мальчиков в наши дни.

В переводе с латинского Имя Кирилл означает - "маленький господин", "владыка". Имя произошло с древнегреческого языка и переводится как, "владыка". Однако, есть версия, что имя произошло от персидского слова и переводится как "солнце".

Кирилл - это мальчик, парень и мужчина, который на протяжении всей своей жизни остается загадкой для окружающих. Человек продолжает всегда оставаться непредсказуемым, поэтому его практически невозможно понять до конца. Скорее всего, двоякие моменты будут существовать почти всегда. Например, Кирилл может быть открытым и радушным, дружелюбным, но при этом с малознакомыми людьми соблюдается очень строгая дистанция, поэтому они не вправе рассчитывать на познание истинного характера.

С детства Кирилл очень любознателен. его интересует абсолютно все, вы устанете отвечать на его вопросы. Чтобы компенсировать это, он начинает рано читать, книги проглатывает с поразительной быстротой, иногда не совсем понимая содержание. Кирилл умеет хорошо и правильно вести себя в обществе. Все взрослые его нахваливают и ставят другим детям в пример, отчего мальчик может начать зазнаваться.

Противоречия существуют даже в рабочем настрое. С одной стороны можно отметить целеустремленность и стремление к работе, но при этом лень иногда спонтанно проявляется. К сожалению, лень иногда перечеркивает значительный объем выполненной работы.

В компании приятелей Кирилл, напротив, стремится властвовать. Он азартно спорит, подбивает друзей на авантюры. В работе Кириллу нужна ясная цель, тогда этот мужчина в состоянии правильно подать себя. В противном случае Кирилл может быть претенциозен и ленив. Как правило, мужчины с этим именем становятся врачами, промышленниками или судьями. Однако для достижения значимых успехов Кириллу требуется преодолеть себя, перестать стремиться к эффектной красоте, не плыть по течению.

Выдержка, проявляющаяся в течение всей жизни, приводит к обретению полезных качеств характера. Итак, мужчина может быть самостоятельным, самоотверженным в работе, целеустремленным. Он желает заработать идеальную репутацию и стать хорошим авторитетом в коллективе. Благодаря улучшению существующего характера у Кирилла появляется шанс для активного и успешного продвижения в карьере.

Наибольшая загвоздка в характере - это неумение проявлять мягкое отношение ко многим вещам и искать компромиссы, лояльно относиться к промахам и ошибкам, совершаемыми другими людьми. Этот недостаток оказывается опасным, в первую очередь, для самого Кирилла, ведь он должен учиться переживать свое недовольство и часто участвовать в различных конфликтах. Подобные события не лучшим образом отражаются на самолюбии Кирилла. Данная особенность характера позволяет считать, что Кирилл является злопамятным человеком. Внутренние переживания, являющиеся неразгаданными для посторонних людей, приводят к тому, что мужчину считают настоящим циником. Конечно, трезвый подход и объективная оценка реальности сохраняются всегда, но при этом постоянная борьба не приводит к развитию цинизма и злопамятности. Кирилл умеет и готов посмеиваться над своими промахами, но он должен чувствовать радость в жизни.

Поздравления

Родной Кирюшенька! Прими поздравления с праздником! Ты сегодня именинник, поэтому мы хотим пожелать тебе много замечательных вещей. Пусть над твоей головой всегда будет светить солнце, под ногами будет родная земля, а вокруг будет много добрых и преданных друзей! Мы желаем тебе иметь солидные доходы, красавицу жену, послушных детей и богатырское здоровье!

Сегодня ангел тебя коснется,

И счастье мило улыбнется,

Ты именинник, Кирилл, поздравляем,

Во всем успехов искренне желаем.

Всех благ тебе, удачи и добра,

Чтобы судьба счастливою была,

Чтоб все проблемы решались легко,

Чтоб в жизни все было хорошо.

Дорогой Кирилл! Мы поздравляем тебя с праздником! Быть именинником - это здорово: поздравления, музыка, улыбки! Пусть это состояние счастья и веселья сопровождают тебя всю жизнь! Пусть на твоей дороге встречаются только хорошие и добрые попутчики! Желаем тебе, чтобы чувство гордости не загасило чувство юмора!

Кирилл, любимый, поздравляю!

Тебе от всей души желаю:

Удобный и красивый дом,

Чтоб были счастливы мы в нем!

Крутой, лихой автомобиль,

Чтоб старый сдал скорей в утиль!

Спортивный и здоровый вид,

Чтоб не висел мешком прикид!

Побольше акций и вложений,

Чтоб не терпели мы лишений!

Побольше шуток и друзей,

Чтоб жить нам было веселей!

Кирилл, поздравляю, ты сегодня именинник! Желаю тебе плыть по морю жизни, смело стоя на капитанском мостике, умело обходя рифы и борясь с бурями. Желаю тебе встретить прекрасную русалку и жениться на ней. Любовь - это такое сильное волшебство, что даже из рыбы делает человека! Докажи ей, что ты волшебник!