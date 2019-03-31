Выборы 2019: в полицию поступило уже 25 заявлений

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел рассказали, что 7 фактов были связаны с незаконной агитацией, 2 - за фотографирование бюллетеней, по одному подкуп и вынос бюллетеня.

В украинскую полицию в воскресенье, 31 марта, поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, сообщает Министерство внутренних дел Украины

"Ситуационные центры заработали с самого утра. 31 марта 2019 в органы полиции поступили 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в городе Киеве – 7", - сообщает МВД на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По информации правоохранителей, 7 фактов связаны с незаконной агитацией, два – фотографирование бюллетеней (в Кировоградской области); по одному факту - подкуп избирателя (в Закарпатской области) и попытка вынос бюллетеня с участка (в Житомирской области).

Безопасность голосования в воскресенье обеспечивает 135, 4 тыс. сотрудников МВД.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборах президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.