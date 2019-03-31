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На избирательном участке за 15 тыс км от Украины 100% явка избирателей

На избирательном участке за 15 тыс км от Украины 100% явка избирателей
18:03 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: На самом отдаленном от Украины участке в Антарктиде закончились выборы работников станции.

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде завершилось голосование на выборах президента, которое длилось всего час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 8:00 по местному аргентинскому времени (14:00 по Киеву), и закончилось через час.

В голосовании приняли участие 34 гражданина Украины - 11 участников двадцать третьей Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию.

Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года.

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тысячах км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины.

Станция "Академик Вернадский" является спецучастком, она не входит в Заграничный избирательный округ.

Во время голосования полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет ЦИК.

В день выборов в большом помещении станции - столовой - устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Потом в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов.

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Антарктида, Избирательный участок, Академик Вернадский, Выборы 2019.
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