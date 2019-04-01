Как расслабиться и успокоиться после выборов: советы Супрун

Новости Украины: Ульная Супрун посоветовала украинцам после выборов предпочесть чай алкоголю, чтобы успокоиться и расслабиться.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун после выборов советует пить чай, а не алкоголь.

Соответствующие рекомендации она обнародовала в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Ожидая результатов голосования, не будет лишним расслабиться и успокоиться? После такой напряженной недели у многих людей может возникнуть желание пойти с друзьями и близкими в бар. Пить с друзьями действительно полезно для здоровья. Но при этом важно - что именно", - подчеркнула она.

Так, по данным Супрун, знакомый благодаря гомеопатии (которая не работает) эффект плацебо распространяется и на алкогольные напитки. "В слепом опыте люди пили джин с тоником и просто тоник, а пьянели и те, и другие. Дело в том, что кроме сильного тормозного эффекта алкоголя есть еще действие самого общения - от шуток с друзьями выделяется серотонин, от ожидания встречи в баре и приятной атмосферы расслабления - дофамин. Поэтому главное - встретиться с друзьями или любимыми. А что пить - не так важно", - утверждает Супрун.

Она советует пить чаи, в том числе травяные, поскольку они позаботятся об уставшем за предвыборные стрессы организме.

В частности, по данным Супрун, гибискусовый чай снижает давление и снимает отеки и при этом не нарушает баланс электролитов. Более того, регулярное потребление чая из гибискуса снижает уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности ("плохой холестерин"). К тому же, этот чай можно пить холодным, он будет напоминать каберне.

Белый чай полезен для здоровья зубов: он подавляет амилазу слюны, поэтому углеводы пищи не становятся простыми сахарами - пищей для бактерий зубного налета. Флавоноиды и катехины белого чая предотвращают рост зубного камня. Белый чай может предотвращать свободнорадикальные процессы в коре головного мозга. Это особенно актуально для больных диабетом.

Чай из вербены успокаивает, снимает тревожность, улучшает пищеварение, предотвращает вздутие и диареи и обладает антимикробными свойствами. Экстракты вербены могут останавливать рост ряда патогенных бактерий и обладают мощным антиоксидантным действием.

Ромашка лекарственная успокоит не хуже алкоголя, ведь способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты, тормозного нейромедиатора. Но этот напиток не будет вызывать тревожность впоследствии, в отличие от алкоголя. Пейте ромашковый чай, если вам сложно уснуть из-за состояния тревожности, или в желудке повышенная кислотность, язва или колит. Кроме того, чай с ромашки может предотвращать развитие остеопороза, хотя и не является лекарством.

Мелисса во многом напоминает ромашку. Напиток из него обладает спазмолитическим действием и может помочь при детских коликах. Мелисса уменьшает воспаление, успокаивает и обладает мощным антиоксидантным действием.

"Не хотите вреда от свободных радикалов? Пейте зеленый чай", - советует Супрун. Она подчеркивает, что его антиоксидантные свойства не миф. Более того, зеленый чай снижает уровень кортизола и даже предотвращает деменцию. Потребление зеленого чая снижает риск болезни Альцгеймера и накопления висцерального жира (роста живота). Конечно, если не запивать чаем бесконечные вкусности. Зеленый чай и умеренные физические нагрузки существенно уменьшают симптомы ревматоидного артрита.

Имбирь содержит много антиоксидантов, отмечает Супрун. Благодаря этому имбирный "чай без чая» может останавливать свободнорадикальные процессы, возникающие после тренировок или при воспалении желудочно-кишечного тракта. Имбирный чай уменьшает тошноту, в том числе при токсикозе во время беременности.

Но то, что имбирь согревает или лечит голосовые связки - это миф, утверждает Супрун. "Нам действительно жарко от имбиря, потому что его соединение зинджерон действует на тепловые рецепторы так же, как капсаицин красного перца, только в 1000 раз слабее. Нам кажется, что нам жарко. А вот до голосовых связок чай, как и все напитки, не доходит - их закрывает гортанный хрящ ", - добавила она. По словам Супрун, имбирь лучше натереть на мелкую терку, соединить с цитрусовыми, и после того, как напиток настоится, - профильтровать.

По данным Супрун, зверобой действует не хуже алкоголя, если учитывать рост уровня нейромедиатора серотонина. Активное вещество гиперфорин, который содержится в зверобое, влияет на активность генов, отвечающих за образование серотонина. Недостаток серотонина связывают с клинической или сезонной депрессией. "Предупреждаем: именно потому, что все так серьезно - гены, мозг - чаи из зверобоя нельзя совмещать с антидепрессантами, а лечить депрессию одним только чаем тоже не стоит", - подчеркнула и.о. министра.