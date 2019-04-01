День ангела Дарьи: значение имени и поздравления

Новости Украины: Сильное и красивое женское имя Дарья возникло от Древнегреческого мужского имени Дариос.

Имя Дарья имеет несколько вариантов происхождения. По первой версии, имя Дарья – это женский вариант мужского древнеперсидского имени Дарий, которое произошло от греческого Дарейос. В греческом языке это имя стало транскрипцией двусоставного персидского мужского имени Dārayava(h)uš, где "дара" означает "владеющий; тот, кто обладает", а "вау(ш)" - "благо", "добро" (в значении - ценность, имущество, достаток). Поэтому имя Дарья трактуют как "владетельница блага", "богатая", иногда переводят как "победительница". Вероятно, что вторая часть имени также указывала на моральные качества обладателя, в таком случае имя Дарья может трактоваться как "добрая", "положительная", "хорошая".

По второй версии, имя Дарья имеет славянские корни, является современной формой славянских имен Дарена и Дарина, а также родственным именем для имен Даролюба и Даромила, поэтому значение имени Дарья близко к понятию "дар" – "подарок, дарованная". Среди потомков славян также употребляется вариант этого имени Дарьяна. Уменьшительно-ласкательные обращения Дара и Дарина также являются самостоятельными именами.

Дарья – общительная и артистичная девушка. Она флегматична и одновременно весьма возбудима. В этой женщине всегда будет немного ребенка. Дарья привлекает к себе людей, поскольку очень легка в общении, неконфликтная и легко приспосабливается к любым условиям.

Дарья очень привязана к своим друзьям. Однако окружающим ее людям стоит помнить, что если некоторая грубость заложена в девочке изначально, то положительные качества могут проявиться не сразу. А вот на злопамятность или продолжительный гнев девушка не способна.

Дарья подвержена сильным эмоциям, но это не делает ее опрометчивой. Она решительна в своих поступках, иногда может пытаться навязывать свои суждения остальным. Но на происходящее смотрит, как правило, трезво, тщательно размышляет над правильностью своих поступков.

Дарья – недлинное имя, все согласные в котором звонкие. Красота – наиболее заметная его характеристика. Кроме того, многие отмечают силу (89%), величественность (86%) и звонкость (84%) звучания имени. Иногда в нем различают и определенную женственность (67%). Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Марта, Арина и Лера.

Поздравления

Даша, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Тебя я, Даша, поздравляю,

И в именины пожелаю,

Достойной в этой жизни быть,

Родных своих всегда любить,

Не ведать грусти и забот,

Пускай всегда удача ждет,

Пускай сбываются мечты,

Красивой оставайся ты!

С днем ангела, Дашенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

День ангела Дарьи настал,

Сегодня тебе, дорогая,

Желаю, чтоб светлым он стал,

Добра и здоровья желаю.

Пускай же тебе повезет,

Чтоб счастье к тебе прикоснулось,

Удача тебе поведет,

Чтоб радость скорее проснулась!

Сегодня именины Даши,

А значит, именины наши,

Ведь Дашин праздник ежегодный,

Для всех ее друзей пригодный.

Хоть ей энергии и силы,

В любом труде не занимать,

Мы ей, веселой, доброй, милой,

Желаем терпеливой стать.

Легко победа не дается —

Не просто в жизни преуспеть.

И в жизни многого добьется,

Тот, кто научится терпеть!

Улыбка нашей Даши,

Всего милей и краше.