День ангела Дарьи: значение имени и поздравления

Имя Дарья имеет несколько вариантов происхождения. По первой версии, имя Дарья – это женский вариант мужского древнеперсидского имени Дарий, которое произошло от греческого Дарейос. В греческом языке это имя стало транскрипцией двусоставного персидского мужского имени Dārayava(h)uš, где "дара" означает "владеющий; тот, кто обладает", а "вау(ш)" - "благо", "добро" (в значении - ценность, имущество, достаток). Поэтому имя Дарья трактуют как "владетельница блага", "богатая", иногда переводят как "победительница". Вероятно, что вторая часть имени также указывала на моральные качества обладателя, в таком случае имя Дарья может трактоваться как "добрая", "положительная", "хорошая".
По второй версии, имя Дарья имеет славянские корни, является современной формой славянских имен Дарена и Дарина, а также родственным именем для имен Даролюба и Даромила, поэтому значение имени Дарья близко к понятию "дар" – "подарок, дарованная". Среди потомков славян также употребляется вариант этого имени Дарьяна. Уменьшительно-ласкательные обращения Дара и Дарина также являются самостоятельными именами.
Дарья – общительная и артистичная девушка. Она флегматична и одновременно весьма возбудима. В этой женщине всегда будет немного ребенка. Дарья привлекает к себе людей, поскольку очень легка в общении, неконфликтная и легко приспосабливается к любым условиям.
Дарья очень привязана к своим друзьям. Однако окружающим ее людям стоит помнить, что если некоторая грубость заложена в девочке изначально, то положительные качества могут проявиться не сразу. А вот на злопамятность или продолжительный гнев девушка не способна.
Дарья подвержена сильным эмоциям, но это не делает ее опрометчивой. Она решительна в своих поступках, иногда может пытаться навязывать свои суждения остальным. Но на происходящее смотрит, как правило, трезво, тщательно размышляет над правильностью своих поступков.
Дарья – недлинное имя, все согласные в котором звонкие. Красота – наиболее заметная его характеристика. Кроме того, многие отмечают силу (89%), величественность (86%) и звонкость (84%) звучания имени. Иногда в нем различают и определенную женственность (67%). Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Марта, Арина и Лера.
Поздравления
Даша, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Тебя я, Даша, поздравляю,
И в именины пожелаю,
Достойной в этой жизни быть,
Родных своих всегда любить,
Не ведать грусти и забот,
Пускай всегда удача ждет,
Пускай сбываются мечты,
Красивой оставайся ты!
С днем ангела, Дашенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
День ангела Дарьи настал,
Сегодня тебе, дорогая,
Желаю, чтоб светлым он стал,
Добра и здоровья желаю.
Пускай же тебе повезет,
Чтоб счастье к тебе прикоснулось,
Удача тебе поведет,
Чтоб радость скорее проснулась!
Сегодня именины Даши,
А значит, именины наши,
Ведь Дашин праздник ежегодный,
Для всех ее друзей пригодный.
Хоть ей энергии и силы,
В любом труде не занимать,
Мы ей, веселой, доброй, милой,
Желаем терпеливой стать.
Легко победа не дается —
Не просто в жизни преуспеть.
И в жизни многого добьется,
Тот, кто научится терпеть!
Улыбка нашей Даши,
Всего милей и краше.