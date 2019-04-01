Главные изменения с апреля: Доплаты многодетным семьям, цена на газ, заплата снайперам

Новости Украины: В Украине с 1 апреля правительство будет доплачивать многодетным семьям, упростится процедура выдачи бесплатных лекарств, новые тарифы "Укрзализныци, цена на газ.

Сегодня наступил второй весенний месяц – апрель. Пока все осуждают результаты выборов первого тура президентских выборов в Украине, с апреля вступают в силу новые изменения в социальной и экономической сферах. О новых тарифах и правилах читайте подробнее.

"Нафтогаз Украины" снижает цену для бытовых потребителей

В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы.

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" снижает цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством.

Конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаза составит 8,38 грн за кубометр вместо 8,55 грн за кубометр (с НДС и расходами на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Доплаты многодетным семьям

В Украине с 1 апреля стартует новая социальная программа поддержки многодетных семей, которая предусматривает выплату ежемесячной финансовой помощи.

"Это новая социальная программа, которую правительство реализует по инициативе Президента Украины. С 1 апреля 2019 года будет выплачиваться ежемесячная помощь в размере 1700 гривень на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет. Такую помощь будут получать все многодетные семьи", - сказал Розенко.

Он подчеркнул, что все необходимые средства для реализации этой программы, а это около 2,5 млрд грн, заложены в Государственном бюджете Украины.

Призыв на военную службу

С апреля по июнь продолжится призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым до дня отправки в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на увольнение или отсрочку от призыва.

В апреле-июне в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования отправят 18 тыс 752 человек, из них в Вооруженные силы 9 тыс человек, в Государственную службу транспорта 600 человек, в Государственную пограничную службу Украины 4 тыс человек, в Национальную гварди. Украины 5 тыс 152 человека.

Повышение зарплат снайперам и десантникам

С 1 апреля снайперы и десантники, которые находятся на передовой в районе боевых действий на Донбассе, получат по 24 тыс. грн. Минимальная заработная плата в Украине с 1 января повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.

"Укрзализныця" повысила тарифы на грузоперевозки

"Укрзализныця" 30 марта провела индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины на 14,2%. мартовское повышение - это первый этап на пути к внедрению постоянно действующей модели автоматической индексации тарифов на индекс цен производителей промышленной продукции.

Разрыв договора о дружбе между Украиной и РФ

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ отныне не является действующим. Этот документ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве.

Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними.

Договор был заключен на срок в десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла Закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный Президентом. 10 декабря глава государства подписал этот закон.

Новые правила при строительстве гостиниц

В Украине с 1 апреля вступает в действие норма ГСН (государственных строительных норм), обязывающая оборудовать гостиницы, которые строят или реконструируют, 10% универсальных номеров.

Универсальные номера - это номера, которые будут учитывать потребности каждого человека, в частности лиц с инвалидностью.

Декларация с врачом

С 1 апреля Министерство здравоохранения уже не будет финансировать лечение пациентов, которые не успели подписать декларацию с семейным врачом. Поэтому терапевты и педиатры смогут принимать только тех пациентов, с кем подписали декларацию.

Раньше врачи еще могли принимать пациентов по "красному списку", то есть тех, кто не подписали декларацию с семейным врачом, и получали за это деньги. Теперь же прием таких пациентов не будет финансироваться. Любой врач может оказать помощь больному при неотложном состоянии. Однако в остальных случаях нужно обращаться только к своему врачу. Врачи, в свою очередь, будут получать деньги за каждого пациента, с кем подписана декларация.

Выдача бесплатных лекарств

С апреля 2019 года упростится процедура выдачи бесплатных лекарств в рамках программы "Доступні ліки", которая действует в Украине с 2017 года. Украинцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и диабетом могут получать лекарства в аптеках бесплатно либо с большой скидкой по рецепту врача. С апреля начнут действовать электронные рецепты. Получить лекарства можно будет в любой аптеке, без привязки к месту жительства.

Вторая часть единовременной доплаты к пенсии

В апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 грн.

Единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн выплачивается пенсионерам, которые получают пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 гривень, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4173 грн.