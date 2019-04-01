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В МВД отчитались о нарушениях в день выборов

В МВД отчитались о нарушениях в день выборов
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: Системных нарушений на выборах президента Украины не было, уровень безопасности был высоким.

Системных нарушений в ходе первого тура голосования на президентских выборах в Украине не было, уровень безопасности был беспрецедентным, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Все (сотрудники МВД – ред.) прекрасно отработали, и действительно мы имеем беспрецедентный уровень безопасности и обеспечения прав на этих выборах", - сказал министр на брифинге в Центральной избирательной комиссии в понедельник.

При этом он подчеркнул: "Системных нарушений на выборах мы не увидели".

По словам А.Авакова, было значительное количество сообщений о правонарушениях на выборах. "Всего было зарегистрировано 2605 обращений, открыто 61 уголовное производство", - озвучил цифры глава МВД.

Вместе с тем он подчеркнул, что данные правонарушения не имели системного характера, и больше имели единичный характер, "иногда анекдотичные и смешные, иногда мелкие".

В целом, по словам министра, благодаря превенции удалось избежать таких правонарушений, как "сетки", "карусели", которых было "практически полное отсутствие".

Кроме того, он отметил, что в МВД не поступало никаких серьезных жалоб от наблюдателей относительно препятствования их работе. "Это тоже очень позитивный сигнал", - подытожил А.Аваков.

Выборы Президента Украины: результаты голосования

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что по состоянию на 14:00 понедельника в Единый реестр досудебных расследований занесено 61 уголовное правонарушение.

Он указал, что из 2605 сигналов о нарушениях было 140 сообщений о незаконной агитации, но только незначительное их количество было внесено в ЕРДР, потому что они не нашли своего подтверждения. Также было 149 случаев фотографирования бюллетеней, 54 случая подкупа избирателей, 38 случаев повреждения бюллетеней, 18 неправдивых сообщений о минировании избирательных участков.

"Наиболее "проблемные" сообщения о минировании мы внесли в ЕРДР как теракт, и их расследует СБУ, но это были больше превентивные меры, и они дали свой результат", - пояснил С.Князев.

Выборы Президента Украины: подсчет голосов, онлайн-трансляция из ЦИК

Глава Нацполиции рассказал также о 13 фактах попыток вынесения бюллетеней с участков.

В региональном разрезе больше всего правонарушений было зафиксировано в Днепропетровской области – 16, в Донецкой области – 7, в Винницкой области – 5, Черниговской и Харьковской областях – по 4, а в некоторых областях вообще не отмечено серьезных правонарушений.

"Каких-либо уголовных правонарушений, которые могли бы значительно повлиять на ход избирательного процесса, Национальная полиция на данное время не зафиксировала", - подытожил С.Князев.

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