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За 2018 год Холодницкий заработал 2,4 млн гривень

За 2018 год Холодницкий заработал 2,4 млн гривень
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Согласно декларации, Холодницкий в 2018 году получил 2,4 млн грн зарплаты.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий задекларировал в 2018 году 2 млн 403 тыс 749 грн дохода, 100% которого составила его заработная плата по основному месту работы.

При этом, будучи по совместительству первым вице-президентом Федерации футбола Украины (ФФУ), он не получил доходов от деятельности на этой должности.

Об этом сообщается в электронной декларации Н.Холодницкого об имуществе и доходах за 2018 год, опубликованной 1 марта в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации, Н.Холодницкий владеет с 2016 года квартирой в г.Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области общей площадью 61,1 кв.м., а также арендует с 2008 года комнату площадью 17,6 кв.м. в том же городе. Также руководитель САП с 2012 года владеет двумя земельными участками площадью 1 тыс и 1,2 тыс кв.м. в с.Белогородка Киево-Святошинского района.

Руководитель САП задекларировал автомобиль Volkswagen Touareg 2013 г.в., которым он владеет с 2016 года и который на момент получения в собственность стоил 900 тыс грн. Кроме того, в декларацию Н.Холодницкий внес гараж площадью 40,3 кв.м. в с.Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района, находящийся в собственности другого лица, который находится в него в "другом праве пользования" с 2017 года.

На банковских счетах руководитель САП задекларировал 700 тыс 975 грн и EUR1 тыс 403, а также EUR34 тыс и $160 тыс. Кроме того, он одолжил третьим лицам $4 тыс и 614 тыс грн, вторую сумму – в отчетном году. Также Н.Холодницкий указал в декларации 101 тыс 885 грн расходов в 2018 году по статье "приобретение туристических услуг".

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SAP, Назар Холодницкий, e-декларация.
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