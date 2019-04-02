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День ангела Германа: значение имени и поздравления

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День ангела Германа: значение имени и поздравления
08:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Обладатели имени Герман всегда имеют некий шарм, который магнитом притягивает женщин.

Имя Герман имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Герман имеет латинское происхождение, произошло от слова "germanus", которое имеет три варианта перевода. Первый перевод – "родной", "единокровный", второй перевод – "близкий", "родной", "братский", третий вариант толкования – "истинный", "настоящий", "подлинный".

По второй версии, имя Герман – это один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн), которое означает "воин". Употребляются оба эти имени независимо друг от друга.

По третьей версии, имя Герман стало нарицательным словом, означающим, откуда прибыл человек, один из вариантов произношения латинского "Germānicus". Поэтому имя Герман раньше означало "из Германии", в дальнейшем трансформировалось в "германец", а в современности может трактоваться как "немец".

Герман редко делает успешную карьеру, но он может найти себя в таких областях, как литература, искусство. Ему близки творческие профессии. Хотя Герман неплохо разбирается и в технике, но наука и медицина его не очень привлекают по той причине, что требуют усердия, усидчивости и полной сосредоточенности на деле.

Многие считают Германа нелюдимым. Другие видят в нем простака, готового распахнуть свою душу нараспашку. Его обаяние привлекает женщин. Они всегда стремятся помочь ему обрести себя, найти спокойствие и уют. Но Герман переменчив, он молниеносно принимает решения, что порой просто отталкивает женщин. Они не видят в нем надежного спутника жизни, поэтому в семейной жизни Германа часто преследуют неудачи. Он способен напрочь забыть о семье и увлечься развлечениями, которые унесут его от забот.

Поздравления

Герман, в именины поздравляю!

Крепкого здоровья пожелаю,

Добрых, верных, преданных друзей,

Самых интереснейших затей!

 

Двери будут все пускай открыты,

Не были мечты чтобы разбиты!

Чтоб всегда сам смог ты выбирать,

И в карьере высоко взлетать!

Именины (День Ангела) Кирилла: значение имени и поздравления

Любое дело по плечу тебе,

Ведь ты такой решительный и честный!

Желаю, Герман, друг, тебе в судьбе

Для счастья оставаться интересным!

 

День ангела сегодня твой настал,

И я тебя, дружочек, поздравляю!

Чтоб от любви вовек не уставал,

Чтоб ею дом наполнен был без края!

***

Желаю, Герман, Вам я в именины

Барьеров в жизни никогда не знать!

Такой работы, чтоб была любимой,

Чтоб не от чего было уставать!

 

Желаю Вам здоровья, нервов крепче,

Чтоб трудности смогли Вы перебить!

Чтоб от любви на сердце стало легче,

Со счастьем чтобы легче стало жить!

Мы тебе желаем, Герман,

Много радости большой,

В твоей долгой, яркой жизни

Пусть все будет хорошо,

Продвигайся, строй карьеру,

Про семью не забывай,

Знаем мы, в делах ты лучший,

Только нос не задирай!

***

Герман, с праздником тебя

Искренне я поздравляю.

От души много добра

Сегодня я тебе желаю.

 

Пусть успех во всём прибудет,

Пусть уйдёт скорее грусть,

Пусть здоровье не подводит,

Денег много будет пусть.

 

Будь счастливым и здоровым,

Первым будь всегда, во всём,

Смелым будь ты и весёлым.

Все проблемы нипочём!

День ангела Дарьи: значение имени и поздравления

Пару слов хвалебных, Герман,

Я тебе сказать хочу.

Парень ты отличный, верный.

Пусть все будет по плечу.

 

Жизнь пусть будет интересной,

С массой подвигов, побед.

И запала в сердце хватит

Еще много-много лет.

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