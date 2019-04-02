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Начало апреля будет холодным: украинцам обещают ночные морозы и сильный ветер

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Начало апреля будет холодным: украинцам обещают ночные морозы и сильный ветер
09:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине преимущественно без осадков, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с, температура от 6° мороза до 15° тепла.

В Украине в ближайшие сутки 2 апреля прохладный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, поэтому температура немного снизится; сухую погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в восточной части местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге и востоке страны 0-5° тепла; днем 7-12°, на Закарпатье и Одесской области до 15° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 2 апреля, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 1 апреля:

  • Ужгород – ясно, ночью -1...+1, днем +12...+14
  • Львов – ясно ночью 0...-2, днем +10...+12
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...+1, днем +10...+12
  • Тернополь – ясно, ночью 0...-2, днем +9...+11
  • Черновцы – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Хмельницкий – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Луцк – ясно, ночью 0...-2, днем +9...+11
  • Ровно – ясно, ночью 0...-2, днем +9...+11
  • Житомир – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Винница – ясно, ночью 0...-2, днем +9...+11
  • Одесса – ясно, ночью +1...+3, днем +12...+14
  • Николаев – ясно, ночью +1...+3, днем +10...+12
  • Херсон –  ясно, ночью +2...+4, днем +9...+11
  • Симферополь – ясно ночью +2...+4, днем +9...+11
  • Кропивницкий – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Черкассы – ясно, ночью  -1...+1, днем +8...+10
  • Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Сумы – ясно, ночью 0...-2, днем +7...+9
  • Полтава – ясно, ночью 0...+2, днем +8...+10
  • Днепр – ясно, ночью 0...+2, днем +9...+11
  • Запорожье – ясно, ночью +2...+4, днем +9...+11
  • Донецк – дождь, ночью +2...+4, днем +9...+11
  • Луганск – дождь, ночью +2...+4, днем +8...+10
  • Харьков – дождь, ночью +1...+3, днем +7...+9
  • Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11

В Украине 3 апреля в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 1-6° тепла; днем 7-12°, на крайнем западе 12-17°, в восточной части 3-8° тепла.

В Киеве 3 апреля без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

Прогноз погоды на 3 апреля, фото: meteo.gov.ua

4 апреля в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, на остальной территории страны переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Прикарпатье отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла; днем 7-12°, на крайнем западе 12-17°, в восточной части 3-8° тепла.

4 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла.

Прогноз погоды на 4 апреля, фото: meteo.gov.ua

5-6 апреля в Украине без осадков, только 6 апреля в западных областях небольшой дождь. Температура ночью 5 апреля от 3° тепла до 3° мороза, 6 апреля (кроме восточных областей и севера Левобережья) 0-6° тепла; днем 5 апреля 8-14°, на Закарпатье, Прикарпатье, 6 апреля в Украине 11-17° тепла.

В столице также без осадков. Температура 5 апреля ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 9-14° тепла; 6 апреля ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 5 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.  

С  начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

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Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Погода 2 апреля.
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