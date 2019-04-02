Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
В ЦИК обработали почти 98% голосов
В ЦИК обработали почти 98% голосов
В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО
В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО
Надежда Киченок зачехлила ракетку в Чарльстоне
Надежда Киченок зачехлила ракетку в Чарльстоне
Сексуальная Настя Каменских взорвала сеть горячими фото
Сексуальная Настя Каменских взорвала сеть горячими фото

На майские праздники назначили еще один дополнительный поезд

На майские праздники назначили еще один дополнительный поезд
11:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на Пасхальные и майские праздники.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Покровск - Харьков на период с 24 апреля по 1 мая 2019 года.

Поезд № 205 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровска назначено на 09:20, прибытие в Харьков - на 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Пасха в 2019 году: дата и сколько будет выходных у украинцев

Также назначены дополнительные рейсы для поезда № 111/112 Харьков - Львов.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" пока не будет индексировать тарифы на пассажирские перевозки

Всего "Укрзализныця" уже назначила восемь дополнительных поездов и дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Майские праздники, Пасха, Дополнительные поезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
02 Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
03 Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
04 В МИД ФР назвали президентскую кампанию в Украине "грубой и грязной"
05 Центризбирком уже принял бумажные протоколы от 3 окружных комиссий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Джастин Бибер обманул своих поклонников
Джастин Бибер обманул своих поклонников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь