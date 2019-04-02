На майские праздники назначили еще один дополнительный поезд

Новости Украины: "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на Пасхальные и майские праздники.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Покровск - Харьков на период с 24 апреля по 1 мая 2019 года.

Поезд № 205 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровска назначено на 09:20, прибытие в Харьков - на 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Также назначены дополнительные рейсы для поезда № 111/112 Харьков - Львов.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Всего "Укрзализныця" уже назначила восемь дополнительных поездов и дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники.