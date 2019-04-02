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Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции

Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
12:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Еврейская Пасха (Песах) отмечается в середине весны. Это один из главных иудейских праздников.

Еврейская Пасха – Песах 2019 – установлена в честь исхода евреев из Египта, то есть избавления иудеев от фараонова рабства, когда Бог "пропустил", "прошел мимо" евреев во время казни первенцев.

Песах - это один из древнейших иудейских праздников, он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа - Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

История праздника Песах насчитывает не одно столетие. Это самый важный и древнейший праздник в иудаизме.

Песах с иврита переводится как "прошел". Имеется в виду описан в Библии эпизод во время десятой египетской казни. За то, что фараон отказался отпустить евреев из рабства, на него и всех жителей его страны обрушились страшные казни.

Последней из них стала смерть первенцев в каждой семье. Но евреев это наказание не коснулось – то есть Бог "прошел мимо".

Ужаснувшись, что случилось с первенцами (а смерти не избежал даже его собственный сын), фараон все же решил отпустить евреев. Собственно, отмечают в Песах именно это событие – выход из Египта и освобождения еврейского народа из рабства.

Запрещено работать 20-21 апреля и 26-27 апреля. С некоторыми ограничениями разрешено работать 22-25 апреля.

Традиции еврейской Пасхи

Песах - семейный праздник, во время которого иудеи собираются дома за празднично накрытым столом при свечах, совершают ритуальную пасхальную церемонию, вспоминают историю своего народа, читают молитвы Агады.

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Главное требование на Песах – это запрет на хамец или квасное, т.е. продукты, которые прошли процесс закваски и брожения. К такой еде относится дрожжевой хлеб, а также макароны, сдоба, пиво и т.д. Накануне Песаха даже производится ритуальное очищение жилья от остатков хамеца. Разрешен исключительно пресный хлеб – маца. Дело в том, что исход евреев из Египта происходил настолько быстро, что хлеб, приготовленный в дорогу, просто не успел подойти из теста.

Другие обязательные блюда во время праздничной трапезы седер, помимо мацы, это зажаренный жертвенный ягненок, горькие травы, тертые фрукты и молотые орехи, яйца, рыба, а также четыре ритуальных бокала вина и другие угощения.

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