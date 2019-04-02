Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Миссия ENEMO назвала ключевую проблему на выборах
Миссия ENEMO назвала ключевую проблему на выборах
В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО
В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО
Еще один легионер покидает Динамо
Еще один легионер покидает Динамо
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника

На Донбассе провели учения по спасению экипажей подбитых самолетов (Видео)

На Донбассе провели учения по спасению экипажей подбитых самолетов (Видео)
12:24 Сегодня Телеграф realist.online ua.112.ua

Новости Украины: На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка поисково-спасательных подразделений.

О результатах проведения учебной операции сообщили в пресс-службе центра ООС на странице в соцсети.

"В связи с постоянным ростом интенсивности полетов авиации в районе проведения операции Объединенных сил, в силу специфики выполнения задач возрастает также и уровень опасности. Поэтому большое внимание уделяется подготовке поисково-спасательных сил, которые предназначены для сохранения и спасения жизни экипажей воздушных судов и их пассажиров", - говорится в сообщении.

В Одессу прибыли фрегаты ВМС Канады и Испании НАТО

На одном из аэродромов подразделения ООС провели практическую тренировку по спасению экипажа после авиакатастрофы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Война, Донбасс, Катастрофа, Операция, Тренировка, Экипаж, Действия, ООС, спасательный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
02 Начало апреля будет холодным: украинцам обещают ночные морозы и сильный ветер
03 Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
04 Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
05 Лучшие СМС поздравления с днем рождения в стихах на 2 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь