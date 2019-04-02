На Донбассе провели учения по спасению экипажей подбитых самолетов (Видео)

Новости Украины: На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка поисково-спасательных подразделений.

О результатах проведения учебной операции сообщили в пресс-службе центра ООС на странице в соцсети.

"В связи с постоянным ростом интенсивности полетов авиации в районе проведения операции Объединенных сил, в силу специфики выполнения задач возрастает также и уровень опасности. Поэтому большое внимание уделяется подготовке поисково-спасательных сил, которые предназначены для сохранения и спасения жизни экипажей воздушных судов и их пассажиров", - говорится в сообщении.

На одном из аэродромов подразделения ООС провели практическую тренировку по спасению экипажа после авиакатастрофы.