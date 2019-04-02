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В Украине расширят список тех, кому необходим обязательный медосмотр

В Украине расширят список тех, кому необходим обязательный медосмотр
17:39 Сегодня Телеграф etcetera.media russiansu.ru

Новости Украины: В Украине хотят расширить перечень профессий, работники которых должны проходить обязательные медосмотры. Проект постановления разработали в Минсоцполитики.

Сейчас в Украине действует утвержденный список профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим медосмотрам. Среди них - учителя, работники дошкольных учреждений, врачи.

Как отмечают в министерстве, в этом перечне нет соцработников. В то же время в статье 11 закона Украины "О социальных услугах" прописано, что сотрудники, оказывающие социальные услуги, имеют право на медосмотр и обследование при приеме на работу за счет работодателя. Именно поэтому в Минсоцполитики предлагают изменить законодательство и дополнить список новой позицией, а именно - работниками сферы соцуслуг.

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По данным ведомства, сейчас в Украине есть более две тысячи учреждений, в которых украинцам оказывают соцуслуги. В частности, к соцработникам обращаются пенсионеры, люди с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, бездомные или же наркозависимые. С ними работают специалисты, социальные менеджеры, консультанты. Также в оказании соцуслуг частично задействованы врачи, медсестры, воспитатели, дефектологи, логопеды, реабилитологи, психологи и техперсонал.

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Проект, Минсоцполитики, Учителя, Медицина, Профессия, Общество, Соцработники, Медосмотр, Бесплатно, соцуслуга.
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