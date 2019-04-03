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Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день

Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день

Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
08:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: К этому празднику уже все прятали валенки, а надевали лапти из бересты, чтобы можно было ходить по тающему снегу.

Обычно на Качальника катались на санях в последний раз, после чего чистили их, высушивали и убирали до следующей зимы. Детям говорили: "Хоть ревом вой, хоть криком кричи, а после Катаника санки не получи". У ребят, в свою очередь, начинались с 3 апреля новые забавы и дворовые игры. Крестьяне меняли обувь с валенок на лапти из бересты.

Качались по пашне и просили добрых духов дать урожай чистого зерна в этом году. Считалось, что 3 апреля нельзя смотреть на ночное небо, поскольку, если увидишь падающую звезду – это сулит несчастья.

Считалось, что в день Качальника к домам людей снова приближается лихорадка-изманка, которая могла проникнуть туда через грязную колодезную воду. Считалось, что от нее можно защититься с помощью золы и печных углей, поскольку именно они хранили в себе тепло и силу пламени. Иногда даже брали из печи уголь или золу, заворачивали в тряпицу и прикладывали к больному месту. Считали, что лихорадка жара испугается и сбежит из дома. Также 3 апреля использовали всевозможные заговоры.

Существовал еще один неплохой способ борьбы с болезнями. Три дня больного парили в бане, трое суток он должен был говеть, следующие три дня ему требовалось ходить по улице, не покрывая голову. После этого знахарь приносил в избу миску, наполненную водой, добавлял в нее горячий уголь и золу. Все эти вещества больному нужно было лизнуть в то время, пока знахарь будет читать заговор. После этого больному необходимо было выпить заговоренной воды.

Знаменательные события в истории: 3 апреля 2019 года

Народные приметы

Гроза – урожайный год будет

Обильное сокодвижение в деревьях березы – примета того, что лето ненастным будет

Цветет мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее Комары появились 3 апреля – жди потепления

Синие облака на небе – примета к тому, что будет тепло, но дождливо

Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей Синица запела 3 апреля – тепло зазывает.

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