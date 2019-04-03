Именины Кирилла: значение имени и поздравления

Новости Украины: В переводе с древнегреческого Кирилл - "господин".

Имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка". На персидском имя Кирилл означает "солнце". Уменьшительно-ласкательные обращения Кир и Кира также являются самостоятельными именами.

С детства Кирилл очень любознателен. его интересует абсолютно все, вы устанете отвечать на его вопросы. Чтобы компенсировать это, он начинает рано читать, книги проглатывает с поразительной быстротой, иногда не совсем понимая содержание. Кирилл умеет хорошо и правильно вести себя в обществе. Все взрослые его нахваливают и ставят другим детям в пример, отчего мальчик может начать зазнаваться.

Кирилл умен, ему свойственна сильная воля. На самом деле, характер этого мужчины описать довольно сложно. Он любознателен и честолюбив. Кирилл неутомим, когда постигает новые знания, а честолюбие – это его основная черта и движущая сила в жизни. Часто Кирилл слишком самоуверен и самолюбив. Он умеет показать окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет. Кирилл очень падок на похвалу.

Интуиция у мужчины по имени Кирилл очень развита, но чаще он пользуется умом. Склад ума Кирилла позволяет и анализировать, и проявлять внимание к мелочам одинаково хорошо. Этот мужчина обладает хорошей памятью.

Моральные принципы Кирилла позволяют сравнивать его с солдатом, который всегда действует по уставу, не размышляя. Не стоит считать Кирилла ветреным мужчиной. Он надежен и может сильно любить. В супруги Кирилл выбирает властную женщину, которая способна стать главой семьи.

Кирилл стремится быть везде первым. У него есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Он обладает такими полезными качествами, как самостоятельность, способность к терпеливому труду, умение вести беседу, общаться и находить нужных людей. ему присуща завидная работоспособность. Порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности. Этот мужчина не любит проигрывать даже в шуточном споре, любит красоваться своими знаниями и способностями. если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.

Поздравления

Наш Кирилл отмечает именины,

В доме шум, веселье, шутки, смех,

Поздравления звучат красивые,

Улыбается тебе с утра успех.

Желаем счастья в жизни много – много,

Пусть будет светлою всегда дорога,

Пусть радуют тебя новости каждого дня,

Пусть добрый ангел хранит тебя.

Сегодня ангел тебя коснется,

И счастье мило улыбнется,

Ты именинник, Кирилл, поздравляем,

Во всем успехов искренне желаем.

Всех благ тебе, удачи и добра,

Чтобы судьба счастливою была,

Чтоб все проблемы решались легко,

Чтоб в жизни все было хорошо.

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил –

Чудесно, весло и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе все удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

Поздравляем с именинами, Кирилл!

Своим задором ты давно нас всех уж покорил!

Ты душа любой компании бесспорно,

Искусством очаровывать ты овладел проворно!

В тебе есть свет и созиданье,

Добро и вера, лад и мир,

Пускай исполнятся желанья

Прекрасные, мой друг Кирилл!

Кирилл, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!