Именины Кирилла: значение имени и поздравления

Имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка". На персидском имя Кирилл означает "солнце". Уменьшительно-ласкательные обращения Кир и Кира также являются самостоятельными именами.
С детства Кирилл очень любознателен. его интересует абсолютно все, вы устанете отвечать на его вопросы. Чтобы компенсировать это, он начинает рано читать, книги проглатывает с поразительной быстротой, иногда не совсем понимая содержание. Кирилл умеет хорошо и правильно вести себя в обществе. Все взрослые его нахваливают и ставят другим детям в пример, отчего мальчик может начать зазнаваться.
Кирилл умен, ему свойственна сильная воля. На самом деле, характер этого мужчины описать довольно сложно. Он любознателен и честолюбив. Кирилл неутомим, когда постигает новые знания, а честолюбие – это его основная черта и движущая сила в жизни. Часто Кирилл слишком самоуверен и самолюбив. Он умеет показать окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет. Кирилл очень падок на похвалу.
Интуиция у мужчины по имени Кирилл очень развита, но чаще он пользуется умом. Склад ума Кирилла позволяет и анализировать, и проявлять внимание к мелочам одинаково хорошо. Этот мужчина обладает хорошей памятью.
Моральные принципы Кирилла позволяют сравнивать его с солдатом, который всегда действует по уставу, не размышляя. Не стоит считать Кирилла ветреным мужчиной. Он надежен и может сильно любить. В супруги Кирилл выбирает властную женщину, которая способна стать главой семьи.
Кирилл стремится быть везде первым. У него есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Он обладает такими полезными качествами, как самостоятельность, способность к терпеливому труду, умение вести беседу, общаться и находить нужных людей. ему присуща завидная работоспособность. Порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности. Этот мужчина не любит проигрывать даже в шуточном споре, любит красоваться своими знаниями и способностями. если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.
Поздравления
Наш Кирилл отмечает именины,
В доме шум, веселье, шутки, смех,
Поздравления звучат красивые,
Улыбается тебе с утра успех.
Желаем счастья в жизни много – много,
Пусть будет светлою всегда дорога,
Пусть радуют тебя новости каждого дня,
Пусть добрый ангел хранит тебя.
Сегодня ангел тебя коснется,
И счастье мило улыбнется,
Ты именинник, Кирилл, поздравляем,
Во всем успехов искренне желаем.
Всех благ тебе, удачи и добра,
Чтобы судьба счастливою была,
Чтоб все проблемы решались легко,
Чтоб в жизни все было хорошо.
С днем ангела тебя, Кирилл,
Желаю жить тебе в достатке,
С любимой чтоб прекрасно жил –
Чудесно, весло и сладко!
Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебе все удается,
Пусть жизнь твоя легко идет,
Такая яркая, как солнце!
Поздравляем с именинами, Кирилл!
Своим задором ты давно нас всех уж покорил!
Ты душа любой компании бесспорно,
Искусством очаровывать ты овладел проворно!
В тебе есть свет и созиданье,
Добро и вера, лад и мир,
Пускай исполнятся желанья
Прекрасные, мой друг Кирилл!
Кирилл, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!