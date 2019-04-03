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До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает

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До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
08:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Сухо и прохладно будет на большей части Украины в ближайшие дни и лишь на востоке пройдут дожди с мокрым снегом.

В ближайшие сутки, 3 апреля, территория Украины останется в прохладной и в основном сухой воздушной массе в зоне влияния антициклона с центром над северо-западом Европейской России, сообщает Укргидрометцентр во вторник.

Так в среду в восточной части Украины дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на западе – юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-5° тепла, на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 12-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

Прогноз погоды на 3 апреля, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 3 апреля:

  • Ужгород – ясно, ночью +3...+5, днем +13...+15
  • Львов – ясно ночью -1...+1, днем +10...+12
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Тернополь – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Черновцы – ясно, ночью -1...+1, днем +10...+12
  • Хмельницкий – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Луцк – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Ровно – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Житомир – ясно, ночью -1...-3, днем +9...+11
  • Винница – ясно, ночью 0...-2, днем +9...+11
  • Одесса – ясно, ночью 0...+2, днем +8...+10
  • Николаев – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Херсон –  ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Симферополь – ясно ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Кропивницкий – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Черкассы – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Чернигов – ясно, ночью -1...-3, днем +8...+10
  • Сумы – ясно, ночью 0...-2, днем +7...+9
  • Полтава – ясно, ночью -1...+1, днем +7...+9
  • Днепр – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Запорожье – ясно, ночью -1...+1, днем +7...+9
  • Донецк – дождь со снегом, ночью 0...+2, днем +5...+7
  • Луганск – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Харьков – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Киев – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10

В четверг, 4 апреля, в восточных областях Украины ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный (на востоке и юго-востоке - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Закарпатье 2-7° тепла; днем в восточной части 4-9° тепла, на остальной территории 9-14°, на крайнем западе 15-18°. В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

Прогноз погоды на 4 апреля, фото: meteo.gov.ua

На 5 апреля в Украине прогнозируется погода без осадков, лишь в восточных областях 4 апреля небольшой дождь с мокрым снегом, на Закарпатье днем 5 апреля небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Закарпатье 2-7° тепла; днем 9-14° тепла, на крайнем западе 15-18°, в восточных и Сумской областях 4-9° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

По Киеву температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 5 апреля, фото: meteo.gov.ua

6-7 апреля в Украине без осадков, лишь в западных областях местами дождь. Температура ночью 1-7° тепла; днем 9-15°, 7 апреля на юге Украины местами 18-20°. В Киеве ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 6 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.  

С  начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

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Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Погода 3 апреля.
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