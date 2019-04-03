Готовность номер один: в Нацполиции готовятся ко второму туру выборов

Новости Украины: В полиции активно готовятся к проведению второго тура, усиливая меры безопасности на избирательных участках. А также рассказали о результатах работы.

Подготовку к следующему этапу выборов Президента в правоохранительных органах проводят, не отрываясь от основной службы. В Нацполиции также сообщили, каким был уровень безопасности во время первого тура.

Для обеспечения порядка во время избирательного процесса были привлечены более 72 тысячи полицейских. Из них более 40 тысяч сотрудников охраняли участки. Более 20 тысяч правоохранителей патрулировали в населенных пунктах и следили за безопасностью дорожного движения. Об это сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Также работали 4,5 тысячи следственно-оперативных групп и 147 групп взрывотехников, к которым впервые вошли специалисты ДСНС. "Гарантируя безопасное волеизъявления граждан, полиция не забывала выполнять и свою полицейскую работу по противодействию преступности. В частности, только в день выборов правоохранители обеспечили реагирование на более чем 22 000 сообщений о преступлениях", - рассказал Сергей Князев.

Всего в течение 2 дней полиция получила 2600 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, открыла 71 уголовное производство. Больше всего - в Днепропетровской, Донецкой и Винницкой областях.