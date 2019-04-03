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В ООН подсчитали население Земли к 2050 году

В ООН подсчитали население Земли к 2050 году
15:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд человек, в 2100 - 11 млрд.

Население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек.

Об этом сообщают Новости ООН.

"Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек", - говорится в отчете.

Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды, подчеркнула первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед.

Об этих проблемах речь шла еще на Каирской конференции и уже тогда, 25 лет назад, ее участники говорили о необходимости перейти на устойчивое развитие.

В докладе Генерального секретаря ООН, представленном на рассмотрение Комиссии, отмечается, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией.

Что касается людей в возрасте 65 лет и старше, то их доля в общей численности населения растет. Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели увеличатся до 28% и 23%, соответственно.

Ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится — с нынешних 8% до 18%. В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%. При этом уже сегодня почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию.

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"Сейчас примерно 56% мирового населения живут в городах. Почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60% населения стран мира, а к 2050 году - примерно 68%", - говорится в сообщении.

Первый заместитель Генерального секретаря ООН подчеркнула, что правительства всех стран должны учитывать в своих планах развития вопросы, связанные с тенденциями рождаемости, смертности и миграции, которые будут влиять на численность и возрастную структуру будущего населения, а значит способствовать или препятствовать достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

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Люди, ООН, Население Земли, Численность Земли.
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