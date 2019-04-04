Институт нацпамяти скоро получит архивные документы КГБ

Новости Украины: Институт национальной памяти близок к реализации планов о помещении в специальный архив документов структур времен коммунизма.

Украинский институт национальной памяти получит в специальный архив материалы спецслужб и других коммунистических ведомств, заявил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент.

По его словам, в распоряжении отраслевого государственного архива СБУ есть масса документов коммунистического прошлого. На перспективу стоит необходимость собрать все материалы спецслужб в специально созданный архив Института нацпамяти, чтобы доступ к документам был необратимым и не зависел от политики.

Вятрович добавил, что на сегодняшний день предпринято несколько шагов к перевозке этих материалов. Он также заявил, что большинство документов в очень хорошем состоянии, хотя в других посткоммунистических странах они терялись и уничтожались.

Второй функцией Вятрович назвал организацию доступа к архиву документов. По его словам, за 25 лет архив открывался и закрывался, но сейчас в него будут помещены документы и СБУ и МВД, а также Службы внешней разведки.

Такой шаг позволит украинским и иностранным ученым удобнее изучать материалы для открытия «целого посткоммунистического пространства».