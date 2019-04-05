Президент посетил НСК "Олимпийский"

Новости Украины: Петр Порошенко побывал на тренировке украинских военных к соревнованиям "Игры непокоренных".

Президент Украины Петр Порошенко посетил тренировку военных, готовящихся к участию в международных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле "Игры непокоренных". Как сообщила пресс-служба главы государства, президент поблагодарил спортсменов за силу и их волю к победе. "Вся страна увидит, что происходит на стадионе "Олимпийский", какие украинские герои здесь тренируются, в какой они прекрасной спортивной форме", - отметил Порошенко.

Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко рассказал, что такие тренировки на "Олимпийском" военнослужащие проводят дважды в неделю. "Здесь проходят наши тренировки, здесь проходит наша реабилитация на самом деле. Здесь мы занимаемся легкой атлетикой. Обычно до 20 человек участвуют в тренировке. И сейчас весна, поэтому много людей приобщается", - сказал Свириденко, отметив, что к тренировкам приобщаются не только бойцы, но и их семьи, поэтому это можно назвать настоящей сплачивающей реабилитацией.

Напоминаем, международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле "Игры непокоренных" (Invictus Games) были основаны принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

С 20 по 27 октября 2018 года в Сиднее (Австралия) 15 украинских ветеранов и военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Донбассе, участвовали в соревнованиях "Игры непокоренных" и получили 22 медали различного достоинства. В 2016 году национальная сборная завоевала на соревнованиях в Торонто (Канада) 14 медалей, 8 из которых - золотые.