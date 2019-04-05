Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Аваков назвал кандидатов, у которых зафиксировано минимум нарушений
Аваков назвал кандидатов, у которых зафиксировано минимум нарушений
Прокуратура настаивает на пожизненном для экс-торнадовца Пугачева
Прокуратура настаивает на пожизненном для экс-торнадовца Пугачева
"Чемпион за работой": Тренировочный день Александра Усика (Видео)
"Чемпион за работой": Тренировочный день Александра Усика (Видео)
Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день

Президент посетил НСК "Олимпийский"

Президент посетил НСК "Олимпийский"
01:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Петр Порошенко побывал на тренировке украинских военных к соревнованиям "Игры непокоренных".

Президент Украины Петр Порошенко посетил тренировку военных, готовящихся к участию в международных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле "Игры непокоренных".  Как сообщила пресс-служба главы государства, президент поблагодарил спортсменов за силу и их волю к победе. "Вся страна увидит, что происходит на стадионе "Олимпийский", какие украинские герои здесь тренируются, в какой они прекрасной спортивной форме", - отметил Порошенко.

Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко рассказал, что такие тренировки на "Олимпийском" военнослужащие проводят дважды в неделю. "Здесь проходят наши тренировки, здесь проходит наша реабилитация на самом деле. Здесь мы занимаемся легкой атлетикой. Обычно до 20 человек участвуют в тренировке. И сейчас весна, поэтому много людей приобщается", - сказал Свириденко, отметив, что к тренировкам приобщаются не только бойцы, но и их семьи, поэтому это можно назвать настоящей сплачивающей реабилитацией.

Напоминаем, международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле "Игры непокоренных" (Invictus Games) были основаны принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

С 20 по 27 октября 2018 года в Сиднее (Австралия) 15 украинских ветеранов и военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Донбассе, участвовали в соревнованиях "Игры непокоренных" и получили 22 медали различного достоинства. В 2016 году национальная сборная завоевала на соревнованиях в Торонто (Канада) 14 медалей, 8 из которых - золотые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСК Олимпийский, Военные, Соревнования, Петр Порошенко, игры непокоренных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
02 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
03 "У нас есть время подумать": Тимошенко отреагировала на предложение Зеленского
04 Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко
05 АМКУ оштрафовал 22 компании, поставляющие продукты питания для армии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Президент посетил НСК &quot;Олимпийский&quot;
Президент посетил НСК "Олимпийский"
Адвокат &quot;украинского диверсанта&quot; намерен обжаловать приговор
Адвокат "украинского диверсанта" намерен обжаловать приговор
Помпео: США внимательно следят за ситуацией в Ливии
Помпео: США внимательно следят за ситуацией в Ливии
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь