Именины (День Ангела) Ильи: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Илья происходит от имени Илия, имеющего значение "крепость Господня" и "сила Божья".

Имя Илья – это русский вариант древнееврейского имени Элияху, означающего "Мой Бог – Господь", также можно перевести как "верующий".

У имени Илья много европейских аналогов – Элайдж, Элиаш, Эли (ударение на первый слог), Ильяс. Не стоит путать ласковое обращение Эли с женским именем Элли, которое чаще употребляется как имя Элла, но также является и обращением ко многим другим женским именам.

Наиболее известен ветхозаветный пророк Илия, который в исламе упоминается как Ильяс. Среди современных католиков пророк Илия считается небесным заступником автомобилистов и мотоциклистов, а у православных – покровителем российских воздушно-десантных войск, вполне возможно потому, что сам вознёсся на небо в огненной колеснице. Даты католических именин – 16 февраля, 17 апреля, 20 июля. Остальные указанные даты – православные именины Ильи.

Илья артистичен, ироничен и многолик. Он сильно углублен в себя, но и сопереживать окружающим тоже способен. Илья – советник и учитель. Он все расскажет и покажет любому желающему, но свою душу пустит только избранных.

В компании Илья весел и общителен. Он легко общается с любыми людьми, не конфликтен. На первое место Илья всегда ставит свою семью, хотя на недолго время он может все же забыть о ней, послушав советов приятелей. Оттолкнуть от семьи и близких Илью может холодность и пренебрежение, которые для него просто непереносимы.

Илья вспыльчив, но быстро остывает. После ссор он долго раскаивается в своей несдержанности. Хотя Илье свойственно порой петушиться, свое сердце мужчина, как правило, держит в узде. Прежде чем сделать предложение своей любимой, он подготовит все условия для совместной жизни. Импульсивные поступки Ильи часто влекут за собой неудачи и разочарования. Преодолеть их мужчине помогает его отходчивость.

С детства у Ильи развито чувство собственности. Он предпочитает и игры, и дело организовывать самостоятельно, а затем нести всю ответственность за результаты. Илья редко витает в облаках, ему важен конкретный результат. По натуре он добр и незлоблив, но все недовольство высказывает прямо. Отчасти из-за этого реализация задуманного не всегда удается этому мужчине.

Поздравления

Дорогой Илья, я тебя поздравляю и хочу пожелать легко и успешно проходить любой уровень сложности жизни, в любой схватке одерживать победу, в любом деле приходить к успеху и высоким результатам, и самое главное — ни при каких обстоятельствах не терять веры в себя и свои силы!

Илья, желаю тебе, в первую очередь здоровья, ведь остальное можно купить, исправить, забыть! Не унывай понапрасну и всегда будь в движении путем результативной работы и побед! Пусть твоя жизнь состоит лишь из счастливых мгновений!

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Хочется поздравить замечательного человека — Илью! Пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и в каждом деле, за которое ты берешься. Побед, удачи и успеха!

Поздравляем очень хозяйственного, доброго и просто уютного человека. Дорогой наш Илья! Пускай твое радушие, открытость и доброта принесут тебе огромный успех в жизни. Пускай тебя не коснуться беды и болезни. Пускай всегда хватает сил, на то, чтобы справится с любыми сложностями и даже дурным настроением. Желаем только положительных моментов, отменного здоровья и большого достатка.

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Поздравляю с праздником тебя, Илюша. Желаю жизни сладкой и вкусной, как спелая груша, желаю удачи, любви и веселья, огромного счастья, верных друзей и несомненного везенья. Будь крепким, добрым и успешным, пусть будет радость в твоей душе искренней и безбрежной.

Прекрасного мужчину, замечательного Илью поздравляю. А пожелать хочу тебе почёта и признания в жизни, высокой должности и положения, большого достатка и благополучия, искренней любви и светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.