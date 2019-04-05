Благовещение 2019: история и приметы праздника

Новости Украины: Благовещение Пресвятой Богородицы, один из 12 главных (двунадесятых) праздников, православные украинцы ежегодно отмечают 7 апреля, воскресенье.

Благовещение – непереходящий праздник, который всегда выпадает на 7 апреля, является третьим по значению после Пасхи и Рождества.

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть – она станет матерью Сына Божьего и Спасителя мира.

Символом праздника является голубь, а также белые лилии, которыми к празднику верующие украшают свои дома.

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Главной иконой праздника можно считать шедевр Андрея Рублева: ангел сходит к Деве, чтобы возвестить ей "Благую весть". Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость — Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием на весть ангела: "Да будет мне по слову твоему". Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.

Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. "Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию", — думала она.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", то есть всякая работа считается грехом.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея.

Приметы

В основном приметы связаны с урожаем и погодой. Например мороз означает, что год будет богатым на грибы. Дождь сигнализирует о том, что уродится хорошая рожь. А если будут туман, иней и ветер, то урожая в этом году можно не ждать. Гроза предвещает теплое лето и отменный урожай орехов.