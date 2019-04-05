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На майские праздники назначены дополнительные поезда

На майские праздники назначены дополнительные поезда
19:27 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников

Новости Украины: "Укрзализныця" назначила дополнительный поезда на Пасхальные и майские праздники.

ПАО "Укрзализныця" по состоянию на 5 апреля назначило пассажирские поезда на 54 дополнительных рейса на пасхальные и майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 5 апреля назначено 13 дополнительных поездов, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники. В общем назначено 54 дополнительных рейса", — отмечается в сообщении.

Поезд № 207 Киев - Ужгород будет курсировать 30 апреля и 3 мая в Ужгород и 27 апреля в Киев. Отправление из Киева в 16:07 и прибытие в Ужгород в 10:04. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Киев в 10:24.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева назначено на 5:22, прибытие в Хмельницкий - на 11:53. Обратно отправление назначено на 12:51 и прибытие в Киев - на 20:37.

 

К Пасхе будут курсировать дополнительные поезда "Укрзализныци"
К Пасхе будут курсировать дополнительные поезда "Укрзализныци"Читать полностью

Поезд № 221/222 Киев - Одесса отправится 28 апреля и 6 мая в Одессу в 12:36 и прибудет в место назначения в 23:16. Из Одессы поезд будет курсировать 25 и 29 апреля с отправлением в 23:48 и прибытием в Киев в 10:24.

Поезд № 298 Киев - Херсон отправится 30 апреля и 4 мая в Херсон в 23:59 и прибудет в 12:40. Рейс Херсон - Киев состоится 27 апреля с отправлением в 20:33 и прибытием в 9:15.

Поезд № 258/227 Одесса - Ужгород будет курсировать в Ужгород 30 апреля с отправлением в 16:54 и прибытием в 11:41. 27 апреля состоится рейс в Одессу с отправлением в 13:54 и прибытием в 09:23.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Всего "Укрзализныця" уже назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники.

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Укрзализныця, Поезда, Майские праздники, Пасхальные праздники.
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