"Отзыв" Томоса: В ПЦУ напомнили, что УПЦ МП является частью РПЦ в Украине

Новости Украины: В ПЦУ заявили, что для отзыва Томоса об автокефалии нет никаких оснований.

Предоставление Томоса об автокефалии – это прямое и каноническое право Вселенского патриархата, и нет никаких оснований для отзыва Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, заявили в ПЦУ.

Как сообщается на сайте Киевской митрополии ПЦУ в пятницу, в ответ на распространенный в СМИ текст заявления Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата), который "содержит ложь и манипуляции", Православная церковь Украины заявляет, что "Томос об автокефалии преодолевает церковное разделение в Украине".

"Подтверждено это тем, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года разделенные ветви создали единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь. На сегодня уже более 500 религиозных общин от Московского патриархата обнаружили добровольное желание присоединиться, и этот процесс продолжается", - сказано в сообщении.

В то же время, в ПЦУ подчеркивают, что УПЦ (МП) в Украине "не является здесь поместной церковью, а является частью Русской православной церкви".

"Предоставление же Томоса об автокефалии – это прямое и вполне каноническое право Вселенского патриархата. Благодаря реализации этого права через Томос Вселенского патриарха была провозглашена и утверждена автокефалия подавляющего большинства поместных церквей (10 из 15)", - сказано в сообщении ПЦУ.

Также в Православной церкви Украины уверенны, что "говорить о принципиальной невозможности признания поместной Украинской православной церкви со стороны других православных церквей нет никаких оснований". "А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения Томос несколько неуместно", - сказано в сообщении.

В ПЦУ заявляют, что Константинопольский патриархат значительно способствовал объединению украинского православия, в то время как УПЦ (МП) "за почти 30 лет только препятствовал достижению и церковного единства и признанию автокефалии".

"Для отзыва патриаршего и синодального Томоса об автокефалии Православной церкви Украины нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине", - заявили в Киевской митрополии ПЦУ.

В сообщении отмечается, что глава ПЦУ, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний неоднократно подчеркивал, что объединение украинского православия должно происходить мирно, без насилия, на Евангельских принципах любви. "События последних месяцев показали, что решение о переходе к единой поместной Украинской православной церкви принимаются абсолютным большинством голосов верующих, а сам процесс церковного объединения является мирным и реализуется согласно действующему украинскому законодательству", - сказан в сообщении.

Как сообщалось, 4 апреля 2019 года синод УПЦ (МП) заявил, что действия Константинопольского патриархата в Украине нанесли большой урон украинскому православию, и призвал патриарха Константинопольского Варфоломей исправить ошибку путем отзыва Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).