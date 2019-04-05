Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Центризбирком принял все протоколы избирательных округов
Центризбирком принял все протоколы избирательных округов
У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
"В еде я себя не ограничиваю": Усик о переходе в хэвивейт
"В еде я себя не ограничиваю": Усик о переходе в хэвивейт
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

"Отзыв" Томоса: В ПЦУ напомнили, что УПЦ МП является частью РПЦ в Украине

"Отзыв" Томоса: В ПЦУ напомнили, что УПЦ МП является частью РПЦ в Украине
20:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В ПЦУ заявили, что для отзыва Томоса об автокефалии нет никаких оснований.

Предоставление Томоса об автокефалии – это прямое и каноническое право Вселенского патриархата, и нет никаких оснований для отзыва Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, заявили в ПЦУ.

Как сообщается на сайте Киевской митрополии ПЦУ в пятницу, в ответ на распространенный в СМИ текст заявления Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата), который "содержит ложь и манипуляции", Православная церковь Украины заявляет, что "Томос об автокефалии преодолевает церковное разделение в Украине".

"Подтверждено это тем, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года разделенные ветви создали единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь. На сегодня уже более 500 религиозных общин от Московского патриархата обнаружили добровольное желание присоединиться, и этот процесс продолжается", - сказано в сообщении.

В то же время, в ПЦУ подчеркивают, что УПЦ (МП) в Украине "не является здесь поместной церковью, а является частью Русской православной церкви".

"Предоставление же Томоса об автокефалии – это прямое и вполне каноническое право Вселенского патриархата. Благодаря реализации этого права через Томос Вселенского патриарха была провозглашена и утверждена автокефалия подавляющего большинства поместных церквей (10 из 15)", - сказано в сообщении ПЦУ.

УПЦ МП призвала патриарха Варфоломея отозвать Томос ПЦУ
УПЦ МП призвала патриарха Варфоломея отозвать Томос ПЦУЧитать полностью

Также в Православной церкви Украины уверенны, что "говорить о принципиальной невозможности признания поместной Украинской православной церкви со стороны других православных церквей нет никаких оснований". "А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения Томос несколько неуместно", - сказано в сообщении.

В ПЦУ заявляют, что Константинопольский патриархат значительно способствовал объединению украинского православия, в то время как УПЦ (МП) "за почти 30 лет только препятствовал достижению и церковного единства и признанию автокефалии".

"Для отзыва патриаршего и синодального Томоса об автокефалии Православной церкви Украины нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине", - заявили в Киевской митрополии ПЦУ.

В сообщении отмечается, что глава ПЦУ, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний неоднократно подчеркивал, что объединение украинского православия должно происходить мирно, без насилия, на Евангельских принципах любви. "События последних месяцев показали, что решение о переходе к единой поместной Украинской православной церкви принимаются абсолютным большинством голосов верующих, а сам процесс церковного объединения является мирным и реализуется согласно действующему украинскому законодательству", - сказан в сообщении.

Как сообщалось, 4 апреля 2019 года синод УПЦ (МП) заявил, что действия Константинопольского патриархата в Украине нанесли большой урон украинскому православию, и призвал патриарха Константинопольского Варфоломей исправить ошибку путем отзыва Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ МП, Варфоломей, Вселенский Патриархат, Томос, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
03 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Геращенко потребовала извинений от Зеленского
Геращенко потребовала извинений от Зеленского
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На майские праздники назначены дополнительные поезда
На майские праздники назначены дополнительные поезда
Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь